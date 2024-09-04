Почему итальянцы не набирают вес от пиццы и пасты? Эти 5 секретов позволят белорусам есть и не толстеть

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Опубликовано: 04.09.2024 10:11 , Обновлено: 04.09.2024

Питание в Италии - это настоящий праздник вкуса, и хотя, казалось бы, такие блюда, как паста и пицца, должны быть причиной ожирения итальянцев, на самом деле все обстоит с точностью до наоборот. Несмотря на поздний прием пищи, обычно сопровождаемый бокалом вина, итальянцы обладают стройной фигурой и прекрасным самочувствием. В чем же их секрет?

Исследование Bloomberg Global Health Index, проведенное в 2019 году, показало, что итальянцы являются второй самой здоровой нацией в мире после Испании. В отчет были включены целых 169 стран и оценено множество факторов, в том числе уровень ожирения. А еще оказалось, что итальянцы – самая стройная нация в Европе.

При этом Италию называют страной вина и пасты. К этому списку можно добавить множество других кулинарных изысков, таких как тающая во рту пицца, ньокки, нежные морепродукты, сытные десерты и, конечно же, ароматный свежесваренный кофе.

Как же объяснить тот факт, что итальянцы не имеют проблем с лишним весом, несмотря на то, что едят калорийную и насыщенную углеводами пищу? Этому есть несколько причин.

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Почему итальянцы не толстеют от пасты и пиццы?

Итальянцы - это нация, которая доказывает, что, несмотря на употребление пасты, пиццы, вина, калорийных десертов и поздних сытных ужинов, можно быть стройным, здоровым и довольным жизнью. Безупречное телосложение итальянцев (не всех, конечно!) - это результат соблюдения определенных правил и привычек.

Умеренность

Основное правило – умеренность. Несмотря на то, что они часто едят поздно вечером и этому предшествуют различные «закуски», а заканчивается все десертом, порции пасты или пиццы, например, гораздо меньше и беднее, чем, например, в других странах. Так, итальянцы съедают в среднем около 1 стакана пасты на человека.

При этом, пасту подают и немного по-другому. Макароны готовятся аль денте (то есть, они должны быть упругими, а не разваренными) – это облегчает их переваривание в дальнейшем, даже вечером. В свою очередь, соус содержит множество различных ингредиентов хорошего качества.

Стоит отметить, что итальянская паста, в отличие от той, что готовят в Беларуси, не содержат животных жиров. Так, например, нет ни сливок, ни масла.

Не только в еде

Итальянцы не просто едят умеренно. У них также есть умеренность, когда дело доходит до употребления алкоголя.

Конечно, Италия славится своими восхитительными винами действительно высокого качества. Обычно итальянцы за едой выпивают бокал вина, а иногда и стакан знаменитого лимонного ликера ( лимончелло ) в качестве дижестива и… все.

Интересно, что итальянцы пьют воду только между приемами пищи. Они избегают покупать шипучие, подслащенные напитки, фруктовые соки или молочные коктейли.

Медленное питание

Нельзя отрицать, что во многих странах едят очень быстро. Мы часто просто проглатываем еду. Итальянцы же относятся к еде как к чему-то священному – второпях они не будут есть ни за что!

Итальянцы наслаждаются едой и чаще всего отмечают этот момент в кругу семьи или друзей. Они неторопливо садятся за стол, разговаривают во время еды и наслаждаются запахом и вкусом блюд.

После еды итальянцы также часто отправляются на пасседжиату — медленную прогулку, позволяющую «растянуться» и хорошо переварить еду, и в то же время насладиться временем, проведенным вместе с семьей и друзьями.

Свежие и натуральные продукты

В меню итальянцев много овощей, свежих фруктов, оливкового масла, рыбы, орехов и морепродуктов. Таким образом, меню основано на средиземноморской диете.

Итальянцы едят мало обработанных продуктов, а возможные перекусы, к которым они время от времени тянутся, сильно отличаются от тех, что едят, например, в США или Западной Европе.

Климат, влияющий на питание

Вы наверняка хорошо знаете эту ситуацию – приходят морозы, вы сидите дома и… смотрите фильмы. А что лучше для кино? Да, закуски! Холодный климат благоприятствует чувству голода. К сожалению, тогда и за едой мы тянемся гораздо охотнее (и чаще!).

Лето и климат в Италии намного теплее, чем в нашей стране. В Италии можно чаще есть фрукты, свежие блюда и овощи – тем более, что климат благоприятствует их росту! Жара всегда влияет на наш аппетит и немного «диктует» желудку. Когда тепло, мы предпочитаем есть более легкую и меньшую пищу. Это происходит и в Италии.

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