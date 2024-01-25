"Пеперони и... второй сорт" - В Борисове начали делать "римские пиццы". У белорусов возникли вопросы

🎥 Видео

Опубликовано: 25.01.2024 14:54 , Обновлено: 13.11.2024

Борисовский комбинат хлебопродуктов начал производить замороженную "римскую" пиццу. Производство полуфабриката наладили три месяца назад, а на днях её дали продегустировать председателю Минского областного исполнительного комитета Александру Турчину, который приехал с инспекцией на предприятие. После того, как видео презентации продукции попало в TikTok, у многих белорусов возникли к ней вопросы.

На видео директор Борисовского комбината хлебопродуктов Владимир Миранович с гордостью заявил, что на предприятии “разработали и начали производить римскую пиццу” двух видов. Впрочем, вспомнить название обоих руководитель предприятия затруднился. “Пеперони” и… второй сорт”, - после некоторого раздумья представил он свою продукцию (далее по видео стало понятно, что речь идёт о “Маргарите”).

По словам Мирановича, покупатели в самом Борисове, а также в соседнем Минске “уже её полюбили”, поэтому предприятие в перспективе рассчитывает открыть собственную сеть пиццерий. Для этого, по его словам, уже закупили оборудование и оснастили цех по производству замороженных пицц. При этом все ингредиенты пиццы, как заверил руководитель Борисовского комбината хлебопродуктов, “на 100% белорусские”.

Однако, комментаторы под видео не восприняли новость о том, что белорусское предприятие освоило производство традиционной итальянской пиццы с должным восторгом.

“Аааааа!!! Не надо итальянских пицц белорусского производства!!!”, - эмоционально отреагировал один из комментаторов.

“Разработали Римскую пиццу???? Это как?”, - задался вопросом другой.

“А как можно римскую пиццу сделать в Борисове?!”, - выразил недоумение ещё один зритель.

[info_b]На самом деле название “римская пицца” относится скорее к форме пиццы, а не к месту её приготовления. Римской принято называть пиццу не классической круглой, а произвольной (чаще всего – прямоугольной) формы. Как правило, тесто для римской пиццы не раскатывают, а растягивают руками. В нём меньше муки, чем в неаполитанской пицце и получается оно более хрустящим, а края римской пиццы должны быть пышными и воздушными.[/info_b]

Многих расстроило то, что речь идёт о замороженной, а не свежеприготовленной пицце.

“Нет ничего хуже замороженной пиццы”, - заявил один из комментаторов.

“Хочется из свежих продуктов, а не заморозку”, - поддержал его другой.

А кто-то и вовсе расценил инициативу предприятия как часть программы по “импортозамещению”.

“Это что-то типа гродненского хамона?”, - задался один из зрителей, напомнив о том, как в прошлом году в Минсельхозпроде рассказали о том, как белорусские производители “поставили на поток” производство хамона.

В МАРТ рассказали, почему не все белорусские яблоки «товарного вида». Чем предложили заменить испанский хамон?

Сколько стоит “римская пицца” из Борисова?

Тем временем, популярный белорусский фуд-блогер с портала koko.by уже попробовал разрекламированную борисовскую замороженную пиццу и сделал подробный обзор. Цены на пиццу в магазинах Минска следующие:

с колбасками пепперони - 9,87 рубля,

вегетарианская сырная «Маргарита» - 9,02 рубля,

замороженная основа «Сделай пиццу себе сам» - 1,89 рубля.

По словам блогера, тесто после приготовления получилось “хрустящее, воздушное, пористое”, а сама римская пицца “выглядят, как златки”.