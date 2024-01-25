"Пеперони и... второй сорт" - В Борисове начали делать "римские пиццы". У белорусов возникли вопросы
Борисовский комбинат хлебопродуктов начал производить замороженную "римскую" пиццу. Производство полуфабриката наладили три месяца назад, а на днях её дали продегустировать председателю Минского областного исполнительного комитета Александру Турчину, который приехал с инспекцией на предприятие. После того, как видео презентации продукции попало в TikTok, у многих белорусов возникли к ней вопросы.
На видео директор Борисовского комбината хлебопродуктов Владимир Миранович с гордостью заявил, что на предприятии “разработали и начали производить римскую пиццу” двух видов. Впрочем, вспомнить название обоих руководитель предприятия затруднился. “Пеперони” и… второй сорт”, - после некоторого раздумья представил он свою продукцию (далее по видео стало понятно, что речь идёт о “Маргарите”).
По словам Мирановича, покупатели в самом Борисове, а также в соседнем Минске “уже её полюбили”, поэтому предприятие в перспективе рассчитывает открыть собственную сеть пиццерий. Для этого, по его словам, уже закупили оборудование и оснастили цех по производству замороженных пицц. При этом все ингредиенты пиццы, как заверил руководитель Борисовского комбината хлебопродуктов, “на 100% белорусские”.
[link href=“https://www.tiktok.com/@myborisov?refer=embed” title=“@myborisov” target=“_blank” rel=“noopener”] @myborisov [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE?refer=embed” title=“производство” target=“_blank” rel=“noopener”] #производство [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C%F0%9F%87%A7%F0%9F%87%BE?refer=embed” title=“беларусь??” target=“_blank” rel=“noopener”] #беларусь?? [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C%D1%81%D0%B5%D0%B9%D1%87%D0%B0%D1%81?refer=embed” title=“беларусьсейчас” target=“_blank” rel=“noopener”] #беларусьсейчас [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/myborisov?refer=embed” title=“myborisov” target=“_blank” rel=“noopener”] #myborisov [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2?refer=embed” title=“борисов” target=“blank” rel=“noopener”] #борисов [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C?refer=embed” title=“борисов_беларусь” target=“blank” rel=“noopener”] #борисов_беларусь [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C?refer=embed” title=“борисов_беларусь” target=“_blank” rel=“noopener”] #борисов_беларусь [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0?refer=embed” title=“новостиборисова” target=“_blank” rel=“noopener”] #новостиборисова [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8F2024?refer=embed” title=“новостисегодня2024” target=“_blank” rel=“noopener”] #новостисегодня2024 [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%BF%D0%B8%D1%86%D1%86%D0%B0?refer=embed” title=“пицца” target=“_blank” rel=“noopener”] #пицца [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%BF%D0%B8%D1%86%D1%86%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0?refer=embed” title=“пиццакакдома” target=“_blank” rel=“noopener”] #пиццакакдома [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%BF%D0%B8%D1%86%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F?refer=embed” title=“пиццерия” target=“_blank” rel=“noopener”] #пиццерия [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/music/оригинальный-звук-7327635902897523461?refer=embed” title=”♬ оригинальный звук - MyBorisov” target=“_blank” rel=“noopener”] ♬ оригинальный звук - MyBorisov [/link]
Однако, комментаторы под видео не восприняли новость о том, что белорусское предприятие освоило производство традиционной итальянской пиццы с должным восторгом.
“Аааааа!!! Не надо итальянских пицц белорусского производства!!!”, - эмоционально отреагировал один из комментаторов.
“Разработали Римскую пиццу???? Это как?”, - задался вопросом другой.
“А как можно римскую пиццу сделать в Борисове?!”, - выразил недоумение ещё один зритель.
[info_b]На самом деле название “римская пицца” относится скорее к форме пиццы, а не к месту её приготовления. Римской принято называть пиццу не классической круглой, а произвольной (чаще всего – прямоугольной) формы. Как правило, тесто для римской пиццы не раскатывают, а растягивают руками. В нём меньше муки, чем в неаполитанской пицце и получается оно более хрустящим, а края римской пиццы должны быть пышными и воздушными.[/info_b]
Многих расстроило то, что речь идёт о замороженной, а не свежеприготовленной пицце.
“Нет ничего хуже замороженной пиццы”, - заявил один из комментаторов.
“Хочется из свежих продуктов, а не заморозку”, - поддержал его другой.
А кто-то и вовсе расценил инициативу предприятия как часть программы по “импортозамещению”.
“Это что-то типа гродненского хамона?”, - задался один из зрителей, напомнив о том, как в прошлом году в Минсельхозпроде рассказали о том, как белорусские производители “поставили на поток” производство хамона.
В МАРТ рассказали, почему не все белорусские яблоки «товарного вида». Чем предложили заменить испанский хамон?
Сколько стоит “римская пицца” из Борисова?
Тем временем, популярный белорусский фуд-блогер с портала koko.by уже попробовал разрекламированную борисовскую замороженную пиццу и сделал подробный обзор. Цены на пиццу в магазинах Минска следующие:
- с колбасками пепперони - 9,87 рубля,
- вегетарианская сырная «Маргарита» - 9,02 рубля,
- замороженная основа «Сделай пиццу себе сам» - 1,89 рубля.
По словам блогера, тесто после приготовления получилось “хрустящее, воздушное, пористое”, а сама римская пицца “выглядят, как златки”.
“Сыра натёрли от души, но не супержирно, основа густо промазана сладкой томатной пастой, салями просто Окей. Скажу понятным зязыком: как дома приготовил, но забыл украсить базиликом”, - резюмировал блогер.