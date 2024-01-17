Откуда в сыре берутся дырки? Ученые объяснили, причем здесь сено

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Опубликовано: 17.01.2024 10:54 , Обновлено: 17.01.2024

Твердые сыры — одни из самых популярных молочных продуктов. Некоторые из них с гладкой поверхностью. Но существуют и такие, в которых есть маленькие или большие отверстия различной формы. По какой причине они появляются? Вот что выяснили ученые.

Конечно же, дырки в сыре делают не мыши, как это показано во многих мультфильмах. Это также не способ производителей обмануть покупателей, чтобы продать меньше продукта.

Бактерии и углекислый газ

Ранее ученые считали, что отверстия в сыре, называемые глазками, - это результат работы бактерий, участвующих в производстве сыра. По этой версии, в процессе ферментации образуется углекислый газ, который не может выйти из сырной массы и образует в ней пузырьки. Отсюда и появляются отверстия в сыре.

[info_b]В разных сырах содержатся разные бактерии, поэтому они имеют разный вкус и вид.[/info_b]

Эта теория о бактериях и углекислом газе появилась еще в 1912 году и была разработана химиком Уильямом Кларком.

Сено

Однако несколько лет назад (в 2015 году) ученые обнаружили еще одну, весьма удивительную потенциальную причину появления дырок в сыре. По мнению исследователей из швейцарского сельскохозяйственного института Agroscope, дырки в сыре появляются из-за… сена.

По словам экспертов, вполне вероятно, что очень мелкие частицы сена могут попасть в ведра с молоком, в которых готовится сыр, во время производственного процесса. Впоследствии эти частицы становятся причиной появления более крупных дыр во время созревания сыра.

При этом, исследователи отметили, что эта теория применима только к определенным сортам, таким как Эмменталь или Аппенцеллер.

Это может объяснить, почему в последнее десятилетие в швейцарских сырах становится все меньше и меньше дырок. Современные методы снижают вероятность попадания частиц сена в молоко при производстве сыра.

[info_b]Однако, следует отметить, что это исследование не рецензировалось.[/info_b]

Ранее Телеграф писал, как вернуть засохшему сыру свежесть. Оказывается, не обязательно отрезать затвердевшую, поменявшую цвет часть и выбрасывать ее в мусорное ведро. Есть простой метод, который поможет размягчить продукт всего за 30 минут. После этого он станет таким же вкусным, каким и был.

Что делать, если сыр засох? Этот способ поможет “реанимировать” его за 30 минут