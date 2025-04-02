"Будто сгущенка с сыром" - Белорусский производитель выпустил брюност по "норвежской технологии". Сколько стоит?

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Опубликовано: 02.04.2025 17:38 , Обновлено: 02.04.2025

Минский фудблогер решил попробовать новинку от производителя "Бабушкина крынка" - сливочно-карамельный сыр, изготовленный, как сказано на сайте фабрики, по "норвежской технологии". Лакомство недешевое, но, со слов блогера, это "самый необычный сыр". Впрочем, некоторые комментаторы усомнились в качестве продукта.

Это сыр под названием Brunost. “У него вкус, как будто сгущенка с сыром … Пахнет стопроцентной вареной сгущенкой и немножко сыром типа гауда. Что-то среднее между сыром и щербетом. Очень мягкий, слегка сладкий и карамелизованный”, - поделился фудблогер Кокобай.

По его словам, упакован продукт, “как хозяйственное мыло”, а в составе - только сливки и молочная сыворотка. “Это самый необычный сыр, который можно купить на наших полках”, - считает автор ролика.

Кило сыра брюност от белорусского производителя стоит 159,98 рубля в одном из минских гипермаркетов. Как утверждает Кокобай, это был самый дорогой сыр в магазине, а продают его в специальной коробочке.

[info_b]Брюност - особый сорт сыра, который производят в Норвегии. У продукта светлокоричневый цвет и сладковатый вкус. Для его приготовления молоко, сливки и молочную сыворотку кипятят вместе на протяжении нескольких часов, пока вся вода не испарится. При этом сахар из молока превращается в карамель, оттого сыр и обладает особым цветом и вкусом. [/info_b]

“Норвежцам только не говорите, сколько он стоит (10 евро кг из Норвегии)”, - написал один комментатор.

“О, кто-то на зарплату возьмет 5 килограмм сыра”, - посчитал другой.

Третий вспомнил другой сыр белорусского производства: “Камамбер уже попробовали. Спасибо, не надо”. С ним был солидарен еще один пользователь TikTok: “Учитывая вкус белорусского камамбера и пармезана, то и этот сыр будет очень далек от оригинала”.

“Посмотрите, это же хозяйственное мыло”, - оценил внешний вид продукта юзер. Были и те, кто захотел приобрести новинку: “Я пошла искать его, мне нужно”.

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А кто-то уже успел попробовать: “Мне не понравился, может, для детей только, он сладкий”. “В Первом национальном [торговом доме в Минске] в фирменном магазине [“Бабушкиной крынки”] тоже есть, и он реально супервкусный”, - поделился альтернативным мнением другой пользователь TikTok.

Кстати, в феврале 2025-го в продажу поступил cыр камамбер с белой плесенью Berger от Вилейского производственного участка Минского молочного завода №1. В фирменном магазине производителя в Вилейке его выставили на продажу за 6,93 рубля, [link href=“https://mlyn.by/06022025/belorusskij-kamamber-nachali-prodavat-v-vilejke-skolko-on-stoit/” target=“_blank” rel=“noopener”] писало [/link] госиздание Mlyn.by.

К слову, анонсировали выпуск этого белорусского камамбера с белой плесенью еще в январе 2022-го. Telegraf.news писал, что тогда первую партию этого продукта планировали выпустить в первом квартале 2023-го.

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