От 15 рублей. В Минске ресторан ввёл штрафы для гостей, которые не доедают порции. Так можно было?

Опубликовано: 14.04.2025 15:00 , Обновлено: 14.04.2025

Один из столичных ресторанов предложил своим гостям необычную бизнес-модель: «безлимит» еды и салатов за фиксированную плату (125 рублей с человека), но с одним нюансом. За оставленную на тарелке еду заведение при этом решило взимать штраф — 15 рублей за каждые 200 грамм «несъеденного». У белорусов возник вопрос: насколько законна такая практика?

По словам читателя портала Onliner, в данном ресторане нет шведского стола в классическом понимании — официанты сами подносят блюда по мере их окончания, порционных позиций в «безлимите» нет. При этом, как выяснил читатель, действуют правила:

Еду выносить с собой запрещено (под предлогом, что она испортится).

(под предлогом, что она испортится). За каждые 200 грамм оставшейся на тарелках еды гостям пригрозили штрафом в 15 рублей .

Сам ресторан объяснил штрафные санкции благородно: «Это мера, которая поможет нам заботиться о ресурсоёмкости и сделает ваш выбор более осознанным». Что делать, если еда просто не понравилась и есть её не хочется, правила не уточнили.

Законно ли это? Комментарий юриста

Ситуацию по просьбе источника прокомментировала юрист. Её вывод: запрет на вынос еды вполне допустим, а вот штрафы за остатки «выглядят сомнительно» с точки зрения закона.

По мнению юриста, заведения общепита имеют право устанавливать некоторые правила. Запрет на вынос в рамках «безлимита» вполне вписывается в эти рамки, в том числе из соображений гигиены и эстетики.

Но те же правила потребовали от продавца доводить до потребителя достоверную информацию о цене продукции и продавать её по указанной в меню цене (за исключением скидок). Введение штрафа за недоеденное, по оценке эксперта, приводит к тому, что итоговая цена для потребителя становится непредсказуемой и он «вряд ли будет располагать достоверной информацией» о ней, что может противоречить законодательству о защите прав потребителей.

Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали, как белорусская милиция в очередной раз разъяснила, в каких случаях появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения может привести к задержанию и административной ответственности.

«Есть некоторые нюансы» — В милиции рассказали, всегда ли выпивших белорусов могут задержать на улице