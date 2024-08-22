"Она имеет красный цвет, и это факт" - Экс-сотрудница рыбзавода развеяла 3 мифа о красной рыбе в белорусских магазинах

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Опубликовано: 22.08.2024 16:15 , Обновлено: 25.04.2025

Лососевые считаются ценным источником Омега 3 и часто рекомендуется к употреблению как одна из самых полезных рыб. Однако существует масса мифов, связанных с продукцией из красной рыбы, которую продают на прилавках магазинов. Бывшая сотрудница одного из предприятий, производящих красную рыбу в Беларуси, рассказала, как обстоят дела с этим продуктом на самом деле.

Белоруска с ником lera_green_witch в TikTok известна своими обзорами уходовой косметики и советами из области косметологии. Однако раньше девушка работала на одном из предприятий, занимающихся производством красной рыбы.

По заверениям белоруски, многие мифы, окучивающие этот продукт, не имеют под собой никакого основания. В одном из своих роликов она рассказала, почему.

По словам Валерии, одним из самых живучих мифов является представление о том, что красная рыба имеет такой цвет из-за красителя, который якобы в неё добавляют на фабрике.

“Её никто не красит на производстве. Во всяком случае, там, где работала я, её точно никто не красил. Она имеет красный цвет, и это факт”, - заверила девушка.

[info_b]Красный цвет лососю придают пигментирующие вещества, известные как каротиноиды, которые содержатся в ракообразных, водорослях и других природных источниках, которыми питается рыба. Выращиваемые на фермах лососи получают каротиноиды из добавок в корм. Он может быть сделан из природных источников, например, из измельченных ракообразных либо может быть создан с добавлением синтетических красителей. Дикий лосось получает свой цвет от употребления креветок и криля.[/info_b]

Фото: телеграм-канал "Косметический арбузер"

Также некоторые подозрительные покупатели недоумевают, почему в красной рыбе, которая продаётся кусочками, практически нет костей. По словам девушки, некоторые полагают, что продукт вымачивают в какой-то особой жидкости, которая растворяет кости.

“Я не знаю, откуда люди взяли такую информацию. Никто никакие кости нигде не растворяет. Лососевые, в принципе, не особо костлявые. Кроме того, в момент разделки из рыбы удаляется хребет. Но кости в рыбе всё равно остаются. В кусочках филе, которые вы купите, вы всё равно найдёте косточки, хотя их там и немного”, - рассказала белоруска и заметила, что перед фасовкой кусочки рыбы дополнительно осматривают на предмет торчащих костей, которые убираются, чтобы не повредить вакуумную упаковку.

Также девушке приходилось слышать мнение, что вся продукция из лососевых, которая попадает на рынок в Беларуси якобы делается из замороженного сырья. Но и это не так, заверила белоруска. По её словам, когда она работала на предприятии, лососи поставлялись в охлаждённом виде из Норвегии.

“Срок годности охлаждённой рыбы - что-то около 5 дней. За это время её успевали доставить в Беларусь”, - подчеркнула блогер.

Тем не менее девушка подчеркнула, что ушла из производства 4 года назад, и “что-то могло поменяться”. В подтверждение своих слов она поделилась некоторыми фотографиями с того периода в своём телеграм-канале.

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