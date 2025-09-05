Обязательно закатайте на зиму аджику. Эти 3 рецепта понравились сотням тысяч людей

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Опубликовано: 05.09.2025 10:47 , Обновлено: 05.09.2025

Сезон закаток у белорусов в самом разгаре. И одной из обязательных заготовок на зиму во многих домах является грузинский соус аджика. Существует множество вкусных, простых и не очень, рецептов этой добавки, но, как правило, в его состав всегда входят перец, помидоры и определённые специи. Мы нашли для вас 3 самых лучших и интересных варианта.

Аджика “Кобра”

Этот рецепт, опубликованный на Youtube-канале “Коллекция рецептов” поразил, судя по комментариям, не одну тысячу человек. Видео со способом приготовления просмотрели уже более 12 млн раз, а понравилось оно более 270 тыс. пользователей.

“Рецепт мне достался от свекрови, и вот уже более 30 лет я ежегодно готовлю эту аджику для своей семьи!” — рассказала автор ролика.

Согласно ему, на 4-4.2 литра аджики понадобятся следующие продукты.

Ингредиенты:

2 кг помидоров;

2 кг сладкого болгарского перца;

400 г острого перца;

400 г чеснока;

80-100 г соли;

150 г сахара;

100 мл 9% уксуса.

Способ приготовления:

Разделите чеснок на зубчики, залейте их горячей водой и оставьте в сторону на 15-20 минут, чтобы шелуха хорошо набухла. Если помидоры крупные, разрежьте их, чтобы удобно было крутить на мясорубке. У острого перца отрежьте хвостики (если хотите, удалите семена), разрежьте его на две части. Сладкий перец очистите от плодоножки, семян и перегородок и разрежьте его на несколько частей. Слейте с чеснока воду и очистите его. Пропустите все ингредиенты через мясорубку со средней решеткой прямо в кастрюлю. Всё хорошо перемешайте. Установите кастрюлю на плиту и доведите до кипения, периодически помешивая. Когда аджика закипит, добавьте соль, сахар и влейте уксус. Все хорошо перемешайте и снова доведите до кипения. Сделайте средний огонь, и, периодически помешивая, кипятите до момента, пока аджика начнет разделяться на густую и жидкую составляющие - густая часть начнет оседать на дно кастрюли, а на поверхности появится прозрачный сок, в этот момент можно ее разливать по стерилизованным банкам. Закатайте банки и переверните.

“Это не аджика, это сказка какая-то!!! Все, кого угощала, просят ещё. Правда, я кладу вдвое меньше острого перца, потом когда открываем баночку, выдавливаем свеженького чеснока — и аджика играет новыми красками”, — поделилась одна из зрительниц в комментариях.

Другая тоже похвалила: “Сделала аджику “Кобру” строго по рецепту, какая ж это смакота. Всем, кто попробовал очень, очень понравилась”.

“Мой муж сказал,чтобы я другую аджику даже не пробовала готовить,очень любит эту”, — рассказала третья.

Аджика на зиму без варки

Есть еще один популярный рецепт острой аджики на зиму, которая не требует варки и даже помидоров. Им поделилась кулинарный блогер Марина Новикова в Instagram.

Ингредиенты:

сладкий перец - 0,5 кг;

чеснок - 5 головок;

острый перец чили;

грецкие орехи - 300 г;

яблочный уксус - 1-2 столовые ложки;

соль - 40-50 г;

кориандр - 50 г;

петрушка.

Как приготовить?

Сначала вымойте и очистите все необходимые овощи. Затем измельчите их на мясорубке. Измельчите сладкий перец отдельно и слейте лишнюю жидкость. Смешайте все овощи, добавьте соль, уксус и кориандр. Перемешайте. Измельчите и добавьте зелень, перемешайте. Разлейте смесь по стерильным банкам, закройте крышками и храните в холодильнике.

Приятного аппетита!

Аджика из зеленых помидоров

Ингредиенты:

зеленые помидоры — 850 грамм;

яблоки — 2 шт.;

лук — 1 шт.;

чеснок — 7-8 зубчиков;

болгарский перец — 2 шт.;

острый перец — 1 шт.;

подсолнечное масло — 120 мл;

соль — 1 столовая ложка;

сахар — 2 столовые ложки;

итальянские травы — 1 чайная ложка;

уксус 9% — 50 мл.

Способ приготовления:

Нарежьте зелёные помидоры кружочками, очистите лук, удалите семена из перца и перегородки. Очистите чеснок, разрежьте яблоки на четвертинки и удалите семена. Перец чили можно оставить с семенами. Поместите яблоки и все овощи в блендер.

Смешайте все ингредиенты в однородную массу.

Налейте масло в кастрюлю из нержавеющей стали и залейте овощным бульоном. Добавьте сахар, соль и уксус. Поставьте кастрюлю на сильный огонь. Доведите до кипения, затем уменьшите огонь. Варите 30 минут.

Добавьте в кастрюлю итальянские травы или ваши любимые. Доведите аджику до кипения и варите ещё 4–5 минут.

Разложите соус по сухим стерильным банкам, переверните и укутайте до остывания. Аджика прекрасно сохранится в вашей домашней кладовке. Приятного аппетита!

Ранее Telegraf.news писал, что пришла пора мариновать на зиму перцы. Telegraf.news нашел отличный рецепт, чтобы разнообразить закуски к столу во время ужинов — праздничных или просто семейных.

Добавьте к перцам мёд при мариновании. Закатка отлично подойдет даже на праздничный стол