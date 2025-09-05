Обязательно закатайте на зиму аджику. Эти 3 рецепта понравились сотням тысяч людей
Сезон закаток у белорусов в самом разгаре. И одной из обязательных заготовок на зиму во многих домах является грузинский соус аджика. Существует множество вкусных, простых и не очень, рецептов этой добавки, но, как правило, в его состав всегда входят перец, помидоры и определённые специи. Мы нашли для вас 3 самых лучших и интересных варианта.
Аджика “Кобра”
Этот рецепт, опубликованный на Youtube-канале “Коллекция рецептов” поразил, судя по комментариям, не одну тысячу человек. Видео со способом приготовления просмотрели уже более 12 млн раз, а понравилось оно более 270 тыс. пользователей.
“Рецепт мне достался от свекрови, и вот уже более 30 лет я ежегодно готовлю эту аджику для своей семьи!” — рассказала автор ролика.
Согласно ему, на 4-4.2 литра аджики понадобятся следующие продукты.
Ингредиенты:
- 2 кг помидоров;
- 2 кг сладкого болгарского перца;
- 400 г острого перца;
- 400 г чеснока;
- 80-100 г соли;
- 150 г сахара;
- 100 мл 9% уксуса.
Способ приготовления:
- Разделите чеснок на зубчики, залейте их горячей водой и оставьте в сторону на 15-20 минут, чтобы шелуха хорошо набухла.
- Если помидоры крупные, разрежьте их, чтобы удобно было крутить на мясорубке.
- У острого перца отрежьте хвостики (если хотите, удалите семена), разрежьте его на две части.
- Сладкий перец очистите от плодоножки, семян и перегородок и разрежьте его на несколько частей.
- Слейте с чеснока воду и очистите его.
- Пропустите все ингредиенты через мясорубку со средней решеткой прямо в кастрюлю. Всё хорошо перемешайте.
- Установите кастрюлю на плиту и доведите до кипения, периодически помешивая.
- Когда аджика закипит, добавьте соль, сахар и влейте уксус.
- Все хорошо перемешайте и снова доведите до кипения.
- Сделайте средний огонь, и, периодически помешивая, кипятите до момента, пока аджика начнет разделяться на густую и жидкую составляющие - густая часть начнет оседать на дно кастрюли, а на поверхности появится прозрачный сок, в этот момент можно ее разливать по стерилизованным банкам.
- Закатайте банки и переверните.
“Это не аджика, это сказка какая-то!!! Все, кого угощала, просят ещё. Правда, я кладу вдвое меньше острого перца, потом когда открываем баночку, выдавливаем свеженького чеснока — и аджика играет новыми красками”, — поделилась одна из зрительниц в комментариях.
Другая тоже похвалила: “Сделала аджику “Кобру” строго по рецепту, какая ж это смакота. Всем, кто попробовал очень, очень понравилась”.
“Мой муж сказал,чтобы я другую аджику даже не пробовала готовить,очень любит эту”, — рассказала третья.
Аджика на зиму без варки
Есть еще один популярный рецепт острой аджики на зиму, которая не требует варки и даже помидоров. Им поделилась кулинарный блогер Марина Новикова в Instagram.
Ингредиенты:
- сладкий перец - 0,5 кг;
- чеснок - 5 головок;
- острый перец чили;
- грецкие орехи - 300 г;
- яблочный уксус - 1-2 столовые ложки;
- соль - 40-50 г;
- кориандр - 50 г;
- петрушка.
Как приготовить?
- Сначала вымойте и очистите все необходимые овощи. Затем измельчите их на мясорубке.
- Измельчите сладкий перец отдельно и слейте лишнюю жидкость.
- Смешайте все овощи, добавьте соль, уксус и кориандр. Перемешайте.
- Измельчите и добавьте зелень, перемешайте.
- Разлейте смесь по стерильным банкам, закройте крышками и храните в холодильнике.
Приятного аппетита!
Аджика из зеленых помидоров
Ингредиенты:
- зеленые помидоры — 850 грамм;
- яблоки — 2 шт.;
- лук — 1 шт.;
- чеснок — 7-8 зубчиков;
- болгарский перец — 2 шт.;
- острый перец — 1 шт.;
- подсолнечное масло — 120 мл;
- соль — 1 столовая ложка;
- сахар — 2 столовые ложки;
- итальянские травы — 1 чайная ложка;
- уксус 9% — 50 мл.
Способ приготовления:
Нарежьте зелёные помидоры кружочками, очистите лук, удалите семена из перца и перегородки. Очистите чеснок, разрежьте яблоки на четвертинки и удалите семена. Перец чили можно оставить с семенами. Поместите яблоки и все овощи в блендер.
Смешайте все ингредиенты в однородную массу.
Налейте масло в кастрюлю из нержавеющей стали и залейте овощным бульоном. Добавьте сахар, соль и уксус. Поставьте кастрюлю на сильный огонь. Доведите до кипения, затем уменьшите огонь. Варите 30 минут.
Добавьте в кастрюлю итальянские травы или ваши любимые. Доведите аджику до кипения и варите ещё 4–5 минут.
Разложите соус по сухим стерильным банкам, переверните и укутайте до остывания. Аджика прекрасно сохранится в вашей домашней кладовке. Приятного аппетита!
Ранее Telegraf.news писал, что пришла пора мариновать на зиму перцы. Telegraf.news нашел отличный рецепт, чтобы разнообразить закуски к столу во время ужинов — праздничных или просто семейных.
Добавьте к перцам мёд при мариновании. Закатка отлично подойдет даже на праздничный стол