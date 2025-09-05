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Обязательно закатайте на зиму аджику. Эти 3 рецепта понравились сотням тысяч людей

Обязательно закатайте на зиму аджику. Эти 3 рецепта понравились сотням тысяч людей
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Сезон закаток у белорусов в самом разгаре. И одной из обязательных заготовок на зиму во многих домах является грузинский соус аджика. Существует множество вкусных, простых и не очень, рецептов этой добавки, но, как правило, в его состав всегда входят перец, помидоры и определённые специи. Мы нашли для вас 3 самых лучших и интересных варианта.

Аджика “Кобра”

Этот рецепт, опубликованный на Youtube-канале “Коллекция рецептов” поразил, судя по комментариям, не одну тысячу человек. Видео со способом приготовления просмотрели уже более 12 млн раз, а понравилось оно более 270 тыс. пользователей.

“Рецепт мне достался от свекрови, и вот уже более 30 лет я ежегодно готовлю эту аджику для своей семьи!” — рассказала автор ролика.

Согласно ему, на 4-4.2 литра аджики понадобятся следующие продукты.

Ингредиенты:

  • 2 кг помидоров;
  • 2 кг сладкого болгарского перца;
  • 400 г острого перца;
  • 400 г чеснока;
  • 80-100 г соли;
  • 150 г сахара;
  • 100 мл 9% уксуса.
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Способ приготовления:

  1. Разделите чеснок на зубчики, залейте их горячей водой и оставьте в сторону на 15-20 минут, чтобы шелуха хорошо набухла.
  2. Если помидоры крупные, разрежьте их, чтобы удобно было крутить на мясорубке.
  3. У острого перца отрежьте хвостики (если хотите, удалите семена), разрежьте его на две части.
  4. Сладкий перец очистите от плодоножки, семян и перегородок и разрежьте его на несколько частей.
  5. Слейте с чеснока воду и очистите его.
  6. Пропустите все ингредиенты через мясорубку со средней решеткой прямо в кастрюлю. Всё хорошо перемешайте.
  7. Установите кастрюлю на плиту и доведите до кипения, периодически помешивая.
  8. Когда аджика закипит, добавьте соль, сахар и влейте уксус.
  9. Все хорошо перемешайте и снова доведите до кипения.
  10. Сделайте средний огонь, и, периодически помешивая, кипятите до момента, пока аджика начнет разделяться на густую и жидкую составляющие - густая часть начнет оседать на дно кастрюли, а на поверхности появится прозрачный сок, в этот момент можно ее разливать по стерилизованным банкам.
  11. Закатайте банки и переверните.

“Это не аджика, это сказка какая-то!!! Все, кого угощала, просят ещё. Правда, я кладу вдвое меньше острого перца, потом когда открываем баночку, выдавливаем свеженького чеснока — и аджика играет новыми красками”, — поделилась одна из зрительниц в комментариях.

Другая тоже похвалила: “Сделала аджику “Кобру” строго по рецепту, какая ж это смакота. Всем, кто попробовал очень, очень понравилась”.

“Мой муж сказал,чтобы я другую аджику даже не пробовала готовить,очень любит эту”, — рассказала третья.

Аджика на зиму без варки

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Есть еще один популярный рецепт острой аджики на зиму, которая не требует варки и даже помидоров. Им поделилась кулинарный блогер Марина Новикова в Instagram.

Ингредиенты:

  • сладкий перец - 0,5 кг;
  • чеснок - 5 головок;
  • острый перец чили;
  • грецкие орехи - 300 г;
  • яблочный уксус - 1-2 столовые ложки;
  • соль - 40-50 г;
  • кориандр - 50 г;
  • петрушка.

Как приготовить?

  1. Сначала вымойте и очистите все необходимые овощи. Затем измельчите их на мясорубке.
  2. Измельчите сладкий перец отдельно и слейте лишнюю жидкость.
  3. Смешайте все овощи, добавьте соль, уксус и кориандр. Перемешайте.
  4. Измельчите и добавьте зелень, перемешайте.
  5. Разлейте смесь по стерильным банкам, закройте крышками и храните в холодильнике.

Приятного аппетита!

Аджика из зеленых помидоров

Ингредиенты:

  • зеленые помидоры — 850 грамм;
  • яблоки — 2 шт.;
  • лук — 1 шт.;
  • чеснок — 7-8 зубчиков;
  • болгарский перец — 2 шт.;
  • острый перец — 1 шт.;
  • подсолнечное масло — 120 мл;
  • соль — 1 столовая ложка;
  • сахар — 2 столовые ложки;
  • итальянские травы — 1 чайная ложка;
  • уксус 9% — 50 мл.
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Способ приготовления:

Нарежьте зелёные помидоры кружочками, очистите лук, удалите семена из перца и перегородки. Очистите чеснок, разрежьте яблоки на четвертинки и удалите семена. Перец чили можно оставить с семенами. Поместите яблоки и все овощи в блендер.

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Смешайте все ингредиенты в однородную массу.

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Налейте масло в кастрюлю из нержавеющей стали и залейте овощным бульоном. Добавьте сахар, соль и уксус. Поставьте кастрюлю на сильный огонь. Доведите до кипения, затем уменьшите огонь. Варите 30 минут.

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Добавьте в кастрюлю итальянские травы или ваши любимые. Доведите аджику до кипения и варите ещё 4–5 минут.

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Разложите соус по сухим стерильным банкам, переверните и укутайте до остывания. Аджика прекрасно сохранится в вашей домашней кладовке. Приятного аппетита!

Ранее Telegraf.news писал, что пришла пора мариновать на зиму перцы. Telegraf.news нашел отличный рецепт, чтобы разнообразить закуски к столу во время ужинов — праздничных или просто семейных.

Добавьте к перцам мёд при мариновании. Закатка отлично подойдет даже на праздничный стол

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