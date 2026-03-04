Не только драники. Совмин утвердил главную гастрономическую традицию белорусов

Опубликовано: 04.03.2026 10:52 , Обновлено: 04.03.2026

Целый президиум Совета министров собрался для решения одной из наиважнейших задач — определить белорусскую гастрономическую традицию, которую затем можно будет попытаться отправить в ЮНЕСКО для включения в список культурного наследия человечества.

Оказалось, что, согласно мнению правительственных чиновников, это не только драники. По решению членов президиума Совмина, ценностью и культурным наследием нужно считать любое блюдо из тёртого картофеля. Поэтому правительство одобрило такое определение: «Блюда из тёртого картофеля — традиции приготовления и употребления в Беларуси».

«Традиции приготовления блюд из тёртого картофеля (в первую очередь драников, картофельных блинов и бабки) давно стали гастрономическим брендом Беларуси, представленным во всех шести областях, и с 2022 года включены в Государственный список историко-культурных ценностей Беларуси (зафиксировано более 370 носителей из 73 районов и 235 народных рецептов блюд из тёртого картофеля)», — пояснили в правительстве причины своего решения.

Теперь чиновникам Минкультуры предстоит до конца марта отправить в ЮНЕСКО (организацию Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры) своё предложение.

В Совмине считают, что признание драников и бабки в ЮНЕСКО «будет способствовать расширению информации о Беларуси как государстве, в котором сохраняются национальные культурные традиции, а также увеличению туристической привлекательности страны и развитию гастрономического туризма».

Прямо сейчас в списках нематериального культурного наследия ЮНЕСКО уже есть семь белорусских блюд.

Впрочем, наличие в списках ЮНЕСКО не гарантирует такой популярности, как присутствие белорусских блюд в Taste Atlas.

Кстати, популярный рейтинг блюд и кухонь мира Taste Atlas обновил список самых популярных кухонь на 2026 год. Беларусь в нём по сравнению с 2025 годом немного опустилась, оказавшись на 79-м месте (ранее была на 75-м). Но в любом случае попадание в топ-100 произошло благодаря нашим соседям — полякам.

Именно они, согласно данным рейтинга, чаще ставили высокие оценки белорусским блюдам, подняв средний балл до 4,1.

В рейтинг попали и традиционные кухни наших соседей. Вот на каких они местах:

Польша — 14,

Россия — 28,

Украина — 43,

Литва — 44,

Латвия — 79.

Поляки помогли белорусской кухне попасть в ТОП-100 мировых. Какие блюда оценили?