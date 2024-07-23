"Надо налить и убежать" - Девушка поделилась рецептом макарон, которые "всегда так делает". Что ответили подписчики?

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Опубликовано: 23.07.2024 09:53 , Обновлено: 23.07.2024

В TikТok завирусилось видео с приготовлением макарон по особому рецепту, который, как оказалось, много где используется. Пользователи соцсети рассказали, где можно повстречать такую технологию приготовления и какой ошибки стоит избегать.

В рецепте девушка задействовала так называемые макароны “Паутинка”. Сначала она их обжарила на сковородке до “карамельного” цвета, после чего залила водой.

“Надо налить и убежать. Они чуть-чуть сварятся и готово”, - рассказала автор видеоролика.

Чтобы макароны стали вкуснее, их приправляют солью и маслом.

Многие комментаторы отметили, что этот рецепт - вовсе не изобретение девушки, и по такому принципу во многих странах готовят не только макароны, но и крупы.

“Вся Армения так делает”, - заметил кто-то.

“В Египте впервые попробовала вермишель с рисом, вот таким обжаренным. Делаю теперь регулярно”, - рассказала одна пользовательница.

“Я в Турции привыкла к этой жаренной паутинку в рис. Раньше думала, что за месиво непонятное? А сейчас по-другому и не готовлю. И рис рассыпчатый, потому что поджариваю, и вермишель эта - просто объеденье”, - прокомментировала ещё одна девушка.

“В Мексике только так и делают, потом заливают соусом (вода, помидор, чеснок, бульон, лук перемолоть и залить)”, - поделился рецептурой ещё один комментатор.

Некоторые даже заметили ошибку в технологии приготовления макарон по такому принципу.

“Наливайте кипяток, а не холодную воду из-под крана. И ничего не будет брызгать и быстрее приготовится”, - подсказала одна из девушек автору видеоролика.

Ранее Telegraf.news писал о том, что один из блогеров в TikTok опубликовал рецепт варено-жареных яиц, которые готовят в Китае. Видеоролик собрал свыше 3 миллионов просмотров и комментарии пользователей, которые рассказали о вкусе этого блюда.

Зачем жарить вареные яйца? В TikTok показали китайский рецепт, который разделил пользователей