"Начну раздавать бесплатно" — Белорус предложил купить его помидоры по 2 рубля. Куда ехать?

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Опубликовано: 02.09.2024 10:06 , Обновлено: 02.09.2024

Белорус поделился в TikTok видео, в котором показал множество ведер, полных желтых помидоров, и предложил купить овощи по 2 рубля.

“Хлопцы, дзеўкі. Последний раз вас всех предупреждаю — весь томат по 2 рубля. Желтый, красный, розовый. Приезжаем - покупаем”, — призвал мужчина.

“Если не будете брать по 2 рубля, то я их начну просто раздавать бесплатно. На Новый год, вместо подарков”, —пошутил автор ролика.

[info_b]Он не уточнил, сколько помидоров продает по 2 рубля. Но, вероятно, речь идет про килограмм. [/info_b]

“Желтые помидоры очень сладкие, покупайте, не пожалеете…?” — оставил отзыв один из пользователь TikTok.

“Вместо мандаринов?. Это счастье, что столько вырастили, у многих все почернели”, — отметил другой в комментариях.

“Скорее бы новый год ?” — пошутил третий.

Многие стали приглашать мужчину в свои города. А кто-то отметил, что у них продаются помидоры дешевле.

Чтобы купить помидоры, нужно ехать в деревню Пархимковичи (Могилевская область, Кировский район) на улицу Бурака, 100. Также продавца можно встретить в Бобруйске, на Октябрьской у входа в Fix Price.

Ранее Telegraf.news писал, где закупиться помидорами и другими овощами по 1 рублю.

Помидоры, баклажаны и капуста — по 1 руб. за кг. Узнали, где белорусам выгодно закупиться овощами