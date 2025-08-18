На американском ebay заметили бобруйский зефир и рогачевскую сгущенку. Почем продают?

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Опубликовано: 18.08.2025 17:07 , Обновлено: 18.08.2025

На американской интернет-платформе ebay в продаже появился зефир от бобруйского "Красного пищевика", а также сгущенка от Рогаческого молочноконсервного комбината. На сколько дороже, чем в белорусских магазинах?

[inf] eBay — американская интернет-платформа для продажи любых товаров. [/inf]

Объявление о продаже белорусских продуктов на ebay первым заметил журналист MYFIN.

Бобруйский зефир

Так, три пачки Бобруйского зефира бело-розового на платформе продают за 19,99 долларов США. То есть, одна пачка (250 грамм) стоит $6,7, или почти 20 белорусских рублей.

Для сравнения: в Беларуси такой зефир, согласно Edostavka, можно купить за 3, 49 рубля.

А в FixPrice его вообще продают за 3 BYN.

К слову, в объявлении указано, что товар находится в Минске и доставка составит 26 долларов. Однако для тех, кто находится в Беларуси, он не доступен.

Рогачевская сгущенка

Кроме того, на eBay есть в продаже и сгущенка. Цена за 3 банки - почти 30 долларов (то есть, почти $10 за банку) За 12 пакетов - 140 долларов ($11 за пакет).

3 банки вареной сгущенки “Егорка” на ebay стоят 30 долларов.

И это всё без учета доставки.

В белорусских же магазинах классическую банку рогачевской сгущенки можно купить за 4 рубля. В пакете можно найти за 2,80.

Ранее Telegraf.news писал, что одна из пользовательниц видеоплатформы TikTok поделилась видео необычной сгущёнки производства Глубокского молочноконсервного комбината. Автора смутила консистенция сгущёнки без сахара: по мнению девушки, для сгущёнки она была слишком жидкая. Зрители объяснили, в чём дело.

Белорусская сгущенка без сахара вызвала вопросы у зрителей в TikTok