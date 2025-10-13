Можно ли замораживать яблоки на зиму? Разобрались зачем это нужно и нашли важный нюанс

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 13.10.2025 08:54 , Обновлено: 13.10.2025

Сезон сбора яблок завершился, цены в Беларуси пока замерли на месте, а значит многие белорусы задумались о создании запасов сочных плодов на зиму. Самый традиционный способ - выбрать лежкие сорта, положить в ящики и поставить в подвале. А что, если подвала нет? Все знают, что некоторые овощи и фрукты прекрасно переносят заморозку. Можно ли также поступить с яблоками?

На первый взгляд, идея заморозки яблок может показаться странной. Но все мы помним, как подорожали эти фрукты прошлой весной. В этом же году в Беларуси неурожай. И хоть Минсельхозпрод пообещал, что стабфонды будут заполнены на 100% от нормы, там же предупредили, что цены на яблоки не будут стоять на месте. Фермеры не могут работать в убыток.

Поэтому идея собственного личного стабфонда полезных фруктов не лишена смысла.

В постановлении ведомства предельные оптовые отпускные цены на белорусское яблоко в стабфонадах установлены на уровне 3,05 рубля. А это ещё даже не зима.

В Беларуси установили максимальные оптовые цены на картошку и овощи

На самом деле, идеальным местом для длительного хранения яблок является… морозилка. Именно здесь можно создать идеальные условия для длительного хранения фруктов без потери их вкусовых качеств. Вам не понадобится никакого специального оборудования, но важно следовать нескольким ключевым шагам.

Как заморозить целые яблоки

Тщательно, но бережно промойте свежие яблоки, чтобы удалить с поверхности любые загрязнения. Хорошо просушите их чистым кухонным или бумажным полотенцем. Застелите поднос пекарской бумагой и разложите яблоки так, чтобы они не касались друг друга. Отправьте противень в морозильную камеру. Накрывать не нужно. Чтобы избежать «ожогов» от морозилки, не оставляйте яблоки в таком виде дольше, чем на 2–3 часа — пока они не замерзнут полностью. Финальный шаг: Как только яблоки станут твердыми, переложите их в герметичный пакет. Обязательно подпишите его, указав дату заморозки.

После разморозки такие яблоки идеально подойдут для приготовления сока или пюре. Но есть нюанс, нарезанные яблоки занимают очень много места. Поэтому второй способ предусматривает их разделение.

Заморозка нарезанных яблок

Этот способ сэкономит вам время при готовке в будущем. Замороженные дольки сразу можно будет использовать для выпечки, начинок, компотов или смузи.

Подготовка: Вымойте яблоки, при желании очистите от кожуры, удалите сердцевину и нарежьте дольками или кубиками. Защита от потемнения: Чтобы ломтики не потемнели, погрузите их на несколько секунд в раствор одной столовой ложки лимонного сока и 250 мл воды. Сушка и заморозка: Обсушите дольки на бумажном полотенце, разложите на противне в один слой и отправьте в морозилку до полного замерзания. Упаковка: Пересыпьте замороженные яблочные дольки в пакет или контейнер, подпишите и храните в морозилке.

Сохранят ли замороженные яблоки полезные свойства?

На самом деле, при заморозке в яблоках хорошо сохраняются все их основные питательные вещества. Витамины (например, С и группа В), минералы (калий, железо) и пищевые волокна практически не разрушаются в процессе заморозки и последующего хранения.

Однако страдают их текстура и внешний вид. При оттаивании яблоки теряют упругость и становятся мягкими, так как образующиеся кристаллы льда разрушают клеточную структуру. По этой причине замороженные яблоки идеально подходят для использования в начинках для пирогов, компотах или смузи.