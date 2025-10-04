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В Беларуси установили максимальные оптовые цены на картошку и овощи

В Беларуси установили максимальные оптовые цены на картошку и овощи
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В пресс-службе МАРТ сообщили, что министерство сельского хозяйства и продовольствия (Минсельхозпрод) издало постановление №93 от 29 сентбря под названием "Об установлении предельных максимальных цен на плодоовощную продукцию".

В документе регулируется цены на плодоовощную продукцию, которую могут устанавливать сельхозпроизводители для продажи в стабфонды, которое государство наполняет каждый год на межсезонье и заготовителя в рамках госзаказа.

Предельные максимальные отпускные цены на плодоовощную продукцию, реализуемую производителями юридическим лицам в целях выполнения ими государственного заказа (без учета расходов по хранению):

№ п/пНаименование плодоовощной продукцииПредельная максимальная отпускная цена (без налога на добавленную стоимость), белорусских рублей за 1 килограмм
без учета расходов по доставке
1.Картофель продовольственный свежий0,63
2.Свекла столовая свежая0,66
3.Морковь столовая свежая0,75
4.Капуста белокочанная свежая0,94
5.Лук репчатый1,00
6.Яблоки свежие2,60

Предельные максимальные отпускные цены на плодоовощную продукцию, поставляемую заготовителям в качестве выполнения государственного заказа (с учетом расходов по хранению):

№ п/пНаименование плодоовощной продукцииПредельные максимальные отпускные цены (без налога на добавленную стоимость) с 15 ноября 2025 г., белорусских рублей за 1 килограмм
без учета расходов по доставке
1.Картофель продовольственный свежий0,68
2.Свекла столовая свежая0,74
3.Морковь столовая свежая0,86
4.Капуста белокочанная свежая1,03
5.Лук репчатый1,07
6.Яблоки свежие3,05
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