В Беларуси установили максимальные оптовые цены на картошку и овощи
В пресс-службе МАРТ сообщили, что министерство сельского хозяйства и продовольствия (Минсельхозпрод) издало постановление №93 от 29 сентбря под названием "Об установлении предельных максимальных цен на плодоовощную продукцию".
В документе регулируется цены на плодоовощную продукцию, которую могут устанавливать сельхозпроизводители для продажи в стабфонды, которое государство наполняет каждый год на межсезонье и заготовителя в рамках госзаказа.
Предельные максимальные отпускные цены на плодоовощную продукцию, реализуемую производителями юридическим лицам в целях выполнения ими государственного заказа (без учета расходов по хранению):
|№ п/п
|Наименование плодоовощной продукции
|Предельная максимальная отпускная цена (без налога на добавленную стоимость), белорусских рублей за 1 килограмм
|без учета расходов по доставке
|1.
|Картофель продовольственный свежий
|0,63
|2.
|Свекла столовая свежая
|0,66
|3.
|Морковь столовая свежая
|0,75
|4.
|Капуста белокочанная свежая
|0,94
|5.
|Лук репчатый
|1,00
|6.
|Яблоки свежие
|2,60
Предельные максимальные отпускные цены на плодоовощную продукцию, поставляемую заготовителям в качестве выполнения государственного заказа (с учетом расходов по хранению):
|№ п/п
|Наименование плодоовощной продукции
|Предельные максимальные отпускные цены (без налога на добавленную стоимость) с 15 ноября 2025 г., белорусских рублей за 1 килограмм
|без учета расходов по доставке
|1.
|Картофель продовольственный свежий
|0,68
|2.
|Свекла столовая свежая
|0,74
|3.
|Морковь столовая свежая
|0,86
|4.
|Капуста белокочанная свежая
|1,03
|5.
|Лук репчатый
|1,07
|6.
|Яблоки свежие
|3,05