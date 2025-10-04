В Беларуси установили максимальные оптовые цены на картошку и овощи

Опубликовано: 04.10.2025 12:48 , Обновлено: 04.10.2025

В пресс-службе МАРТ сообщили, что министерство сельского хозяйства и продовольствия (Минсельхозпрод) издало постановление №93 от 29 сентбря под названием "Об установлении предельных максимальных цен на плодоовощную продукцию".

В документе регулируется цены на плодоовощную продукцию, которую могут устанавливать сельхозпроизводители для продажи в стабфонды, которое государство наполняет каждый год на межсезонье и заготовителя в рамках госзаказа.

Предельные максимальные отпускные цены на плодоовощную продукцию, реализуемую производителями юридическим лицам в целях выполнения ими государственного заказа (без учета расходов по хранению):

№ п/п Наименование плодоовощной продукции Предельная максимальная отпускная цена (без налога на добавленную стоимость), белорусских рублей за 1 килограмм без учета расходов по доставке 1. Картофель продовольственный свежий 0,63 2. Свекла столовая свежая 0,66 3. Морковь столовая свежая 0,75 4. Капуста белокочанная свежая 0,94 5. Лук репчатый 1,00 6. Яблоки свежие 2,60

Предельные максимальные отпускные цены на плодоовощную продукцию, поставляемую заготовителям в качестве выполнения государственного заказа (с учетом расходов по хранению):