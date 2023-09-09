Можно ли отрезать заплесневелую часть и съесть остальной помидор? Вот, что говорят медики

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Опубликовано: 09.09.2023 12:18 , Обновлено: 09.09.2023

Когда какая-то часть томата в процессе хранения покрылась плесенью, часто возникает желание отрезать там, где появилось неприятное пятно, а остальную часть помидора съесть. Можно ли так делать?

Употребление заплесневелой пищи не является хорошей идеей, потому что это может привести к пищевому отравлению. Отрезать заплесневелый фрагмент и съесть остальное - все равно опасно. На самом деле грибок распространился уже по всему овощу, а не только в заплесневелой части. То есть помидор, покрытый частично грибком, в пищу точно не годится. Однако вы можете использовать его и другим, очень полезным способом.

Что делать с заплесневелым помидором?

Заплесневелый томат в пищу не пригоден, но может стать началом домашнего выращивания. Если у вас есть желание поиграть в садовода, не выбрасывайте его, соберите семена и вырастите собственную рассаду, которая через несколько месяцев принесет плоды.

Ранее Телеграф сообщил, что помидоры в этом году оказались невероятно вкусными? Значит, нужно обязательно собрать с них семена и посеять на следующий. Рассказываем, как правильно это сделать в домашних условиях и какие ошибки могут привести к потере урожая и качества.

Как собрать семена помидоров? Вот что нельзя делать ни в коем случае