Можно ли давать собаке сырые помидоры? Вот когда полезное лакомство может превратиться в яд

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Опубликовано: 24.09.2024 12:08 , Обновлено: 29.09.2024

Помидоры составляют значительную часть рациона многих людей. Ежедневно эта популярная овощная культура используется для приготовления салатов, соусов и других блюд. Однако порой полакомиться ими не прочь не только люди, но и их домашние питомцы. Так, собак помидоры могут привлекать своим сладковатым запахом. Но насколько это безопасно для них?

Помидоры входят в состав некоторых кормов для собак, но многие владельцы животных сомневаются, стоит ли давать томаты домашним любимцам в свежем виде.

Полезные свойства томатов

Помидоры содержат много витаминов и минералов, таких как витамины A, B, C, калий, необходимый для развития мышц, фолиевую и аскорбиновую кислоту, способствующие восстановлению тканей организма, а также антиоксиданты ликопин и глутатион.

Ликопин — один из самых мощных антиоксидантов, который снижает риск сердечных заболеваний. Больше всего его содержится в кожуре помидоров. Чем краснее плод, тем выше в нём концентрация полезного ликопина.

Врач-диетолог Ирина Торопыгина отмечает, что томаты также способствуют снижению плохого холестерина и повышению эластичности стенок артерий.

Как и другие овощи, томаты являются великолепным источником клетчатки, которая способствует правильной работе желудочно-кишечного тракта.

Чем могут быть опасны помидоры для собак

Так уж сложилось, что в томатах есть и полезные, и вредные качества. Этот овощ относится к семейству паслёновых, а они потенциально могут быть опасными для здоровья из-за содержащегося в них токсичного вещества под названием солонин. Он накапливается в зелёных частях растения — незрелых плодах, стеблях и листве. Если собака съест помидор вместе с листьями или стеблем, или полакомится зелёными плодами, она может отравиться.

Симптомы отравления соланином включают тошноту, рвоту, диарею, головную боль, повышение температуры тела и нарушение работы нервной системы.

В томатах также есть гликоалкалоид томатин, который менее токсичен, чем соланин, но тоже опасен для здоровья в большом количестве.

Кроме того, помидоры могут вызвать проблемы с пищеварительной системой у собак с чувствительным желудком или кишечником из-за содержащейся в них кислоты. Она может вызвать раздражение слизистой оболочки желудка.

Также из-за высокого содержания оксалатов помидоры могут способствовать образованию камней в почках у предрасположенных к этому животных.

Можно ли давать собакам помидоры?

Специалисты токсикологического центра животных США, Канады и стран Карибского бассейна отмечают, что томаты не опасны для собак, но нужно учитывать их возможное негативное воздействие.

Любые добавки в рацион животного рекомендуется вводить с разрешения ветеринара. Если питомец здоров и у него нет противопоказаний, ему можно давать томаты. Овощ должен быть спелым, очищенным от листьев и плодоножки.

Малейшее нарушение в работе пищеварительной системы собаки — запрет на томаты. Кислота, содержащаяся в них, может раздражать желудок, а клетчатка — усилить работу кишечника, что может усугубить расстройство.

Главную опасность для собак в томатах представляют соланин и томатин. Если есть подозрение, что питомец съел зелёные части растения, нужно отслеживать следующие признаки:

вялость;

мышечную слабость;

нарушение координации движения;

диарею или рвоту;

тремор;

судороги.

Если есть хотя бы один из этих признаков, необходимо как можно быстрее обратиться в ветеринарную клинику.

Сколько томатов можно давать собаке

Это зависит от размера питомца. Собакам мелких и средних пород можно давать не более половины помидора среднего размера в неделю. Крупным породам можно давать не более одного томата в неделю.

Помните — если питомец находится на полноценном рационе, он получает все необходимые питательные вещества, и нет нужды добавлять в него томаты. В этом случае помидоры можно давать собаке в качестве лакомства или дополнения к её основному рациону.

[info_b]Важно: собакам нельзя давать консервированные помидоры, томатные соусы и супы. Они могут содержать добавки, вредные для здоровья животных: консерванты, сахар, соль, лук и чеснок.[/info_b]

Следует помнить о том, что чрезмерное потребление сахара может привести к ожирению, проблемам с зубами и диабету у собак. Также собакам необходимо некоторое количество соли в рационе, но слишком большое её количество может привести к обезвоживанию, отравлению ионами натрия и другим проблемам со здоровьем.

И лук, и чеснок токсичны для собак, так как могут вызвать расстройство желудочно-кишечного тракта. Об этом предупредили специалисты британской ветеринарной клиники Кингсдейл. Особенно опасен лук из-за содержания тиосульфата, который вызывает у собак повреждение и анемию в эритроцитах.

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