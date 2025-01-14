Можно ли белорусам есть зеленую картошку? Химик объяснила, при каких дозах ждут "тошнота" и "галлюцинации"

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Опубликовано: 14.01.2025 09:57 , Обновлено: 14.01.2025

Случается, что во время чистки картофеля можно обнаружить позеленевшие экземпляры. Одни без сожаления выбрасывают такой корнеплод в мусорное ведро, а другие предпочитают срезать позеленевшую часть. Химик Александра Франц объяснила, после какого количества наступает отравление и какую картошку лучше "не спасать", срезая позеленевшие части.

Как правило, позеленение картофеля происходит из-за нарушений условий хранения корнеплода, а именно из-за попадания солнечного света. Как объяснила химик Александра Франц, такое поведение плодов растения — ничто иное, как механизм защиты от грибков и жуков.

Картошка начинает зеленеть из-за процессов выработки соланина — природного инсектицида. Повреждения плодов провоцируют ещё большее производство соланина.

«Если съесть слишком много соланина, то может быть всё что угодно: от банальной тошноты до галлюцинаций», — объяснила эксперт в видеоролике.

Такие симптомы отравления начинают проявляться при попадании 2-5 миллиграммов соланина из расчёта на килограмм массы тела. По словам эксперта, о серьёзном отравлении можно говорить, только если съесть целую гору позеленевшего картофеля, включая кожуру, глазки и ростки.

Как разузнал Telegraf.news, концентрация соланина в разных сортах картофеля может разниться, и в его кожуре, и в ростках это количество больше. Также концентрация зависит от степени позеленения картофеля.

Согласно одному из исследований, выводами которого поделилось издание Вritannica, 450 грамм полностью зеленого картофеля достаточно, чтобы вызвать недомогание у взрослого человека. Более чувствительны к инсектициду.

[info_b]Химик Александра Франц часто поднимает в своём блоге в TikTok и Telegram злободневные вопросы, касающиеся использования различных атрибутов, косметических и бытовых средств и рассказывает простым языком об их влиянии на здоровье человека. Её блог в TikTok насчитывает почти полмиллиона подписчиков, а ролики набирают сотни тысяч просмотров.[/info_b]

Можно ли есть картофель, если срезать позеленевшие части?

Многие, когда готовят картофель и натыкаются на позеленевшие экземпляры, предпочитают просто срезать поражённые соланином участки. Допустимо ли так делать?

По словам Александры Франц, если пятно небольшое, то такой картофель можно есть, срезав поражённый участок “с запасом”. Но если экземпляр позеленел на треть, то спасать его уже нет смысла, и лучше выбросить.

Также эксперт отметила, что соланин не разрушается при термической обработке, и напомнила, что хранить картофель стоит в тёмном и прохладном месте, чтобы он не позеленел.

https://www.tiktok.com/@frants.chemistry/video/7458371423170563344?_r=1&_t=ZM-8t1nG9RDUn7

Ранее Telegraf.news писал о то, что бульон — незаменимый ароматный и питательный отвар, который отлично согревает осенью и зимой. Во многих рецептах сказано, что при варке супа необходимо сливать первую воду. Это объясняют тем, что в курице содержаться вредные вещества, например, антибиотики и гормоны роста. Химик Александра Франц в TikTok развеяла несколько мифов и рассказала, как блюдо получится вкуснее и питательней.

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