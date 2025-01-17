Может вызвать рак? В США запретили использовать в продуктах популярный пищевой краситель

Опубликовано: 17.01.2025 17:39 , Обновлено: 17.01.2025

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) запретило использование пищевого красителя Red Dye № 3 (эритрозин, E127) в продуктах питания, пищевых добавках и оральных лекарствах на территории страны. Решение приняли спустя почти 35 лет после того, как этот краситель запретили в косметике из-за потенциального риска развития рака.

Производителям продуктов питания даётся время до января 2027 года, чтобы убрать краситель из своих рецептур, а производителям лекарств — до января 2028 года.

FDA удовлетворило петицию, поданную в 2022 году защитниками прав потребителей, которые ссылались на исследования, показавшие, что краситель вызывает рак у лабораторных крыс. Агентство сослалось на так называемую поправку Делейни, которая требует запрета любых добавок, вызывающих рак у людей или животных, сообщил портал CBC.

Что такое эритрозин (Е127)?

Эритрозин (Е127) — это синтетический краситель, который придаёт продуктам красный цвет. Его получают химическим путём, йодируя соли натрия, выделяемые из флуоресцеина. Допустимо использование примесей хлорида натрия и сульфата натрия. В природе встречается в морских водорослях, грибах, лишайниках и растениях красного цвета.

Где применяется эритрозин (Е127)?

Продукты питания : консервированные фрукты и ягоды, джемы, варенья, желе, йогурты, фруктовое мороженое, оболочки колбасных изделий, фисташковые оболочки, полуфабрикаты кондитерских изделий, сухое печенье без начинки. Не используется в соках, так как выпадает в осадок в кислой среде.

: консервированные фрукты и ягоды, джемы, варенья, желе, йогурты, фруктовое мороженое, оболочки колбасных изделий, фисташковые оболочки, полуфабрикаты кондитерских изделий, сухое печенье без начинки. Не используется в соках, так как выпадает в осадок в кислой среде. Косметика и гигиена : губная помада, румяна, зубная паста.

и : губная помада, румяна, зубная паста. Медицина : окрашивание драже.

: окрашивание драже. Текстиль : окрашивание шелка, шерсти, хлопка.

Чем опасен эритрозин (Е127)?

Исследования показали, что эритрозин (Е127) является канцерогеном и может вызывать:

Повышенную возбудимость и гиперактивность у детей.

Приступы астмы.

Нарушения работы печени, почек, ЖКТ, сердца, лёгких, щитовидной железы.

Проблемы с репродуктивной системой.

Рак (по результатам опытов на крысах).

[info_b]В Беларуси, России и Украине краситель Е127 запрещён в пищевой и фармацевтической промышленности.[/info_b]

В США он был запрещён в косметике с 1990 года, а теперь он вне закона и в пищевых продуктах. Защитники прав потребителей приветствовали решение FDA, назвав его «долгожданным». В то же время, неясно, столкнётся ли запрет с юридическими проблемами со стороны производителей, поскольку нет доказательств того, что краситель вызывает рак у людей при употреблении в пищу.

Некоторые производители уже начали заменять Red Dye No. 3 на натуральные красители, такие как свекольный сок, кармин и пигменты из овощей.

Международная ассоциация производителей красителей (International Association of Color Manufacturers) защищает краситель, ссылаясь на исследования, подтверждающие его безопасность в дозах, употребляемых человеком.

Предполагается, что запрет может быть оспорен в суде, поскольку нет доказательств того, что краситель вызывает рак у людей.

Ранее Telegraf.news писал, что в Беларуси запретили использовать популярный подсластитель.

В Беларуси запретили использовать популярный подсластитель