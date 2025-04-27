Может ли дубайский шоколад вызвать рак? Эксперты рассказали, какие яды нашли в дешевых аналогах

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 27.04.2025 08:50 , Обновлено: 27.04.2025

В 2023 году мир буквально начал сходить с ума по дубайскому шоколаду. Немногие продукты вызывали в своё время такой ажиотаж, как популярный шоколад из Дубая. Тысячи поклонников шоколада до сих пор мечтают попробовать нашумевшее в соцсетях лакомство, но на всех его отчаянно не хватает. Но не в этом проблема. Ажиотаж привёл к появлению дешёвых и опасных для здоровья подделок.

Оригинальный дубайский шоколад представляет собой двухсотграммовую плитку бельгийского шоколада с начинкой из теста катаифи, фисташковой пасты и тахини — кунжутной пасты.

Дубайский шоколад был создан Сарой Хамуда, британско-египетским шоколатье из Дубая.

Сара Хамуда/Фото иллюстрационное

Он приобрёл популярность после появления в декабре 2023 года вирусного ролика в TikTok, снятого российским фудблогером Марией Вехера.

Этот модный десерт не так-то просто приобрести: даже жителям Дубая доступен лишь один способ покупки этого шоколада — через сервис доставки еды Deliveroo. Продажи проводятся онлайн строго два раза в сутки, причём каждая свежая партия разлетается буквально за считанные секунды.

Фото иллюстрационное

И поскольку купить оригинальный десерт можно только в Дубае, многие компании стали выпускать свои версии дубайского шоколада.

Ажиотаж вокруг популярного лакомства привёл к серьёзной проблеме — появлению дешёвых и опасных для здоровья подделок.

Daily Mail пишет, что европейский рынок наводнил дубайский шоколад с Ближнего Востока, в котором обнаружили опасные токсины и различные загрязняющие вещества.

Так, немецкие химики проанализировали состав восьми плиток подельного дубайского шоколада, привезённых из ОАЭ и Турции. В шести из них были обнаружены токсичные вещества, в том числе яды афлатоксины и глицидол.

[info_b]Афлатоксины – это природные токсины, вырабатываемые, в частности, плесневым грибком Aspergillus flavus. Афлатоксины считаются мощным канцерогеном для людей. Вызывает беспокойство тот факт, что афлатоксины невозможно обнаружить по запаху или вкусу в конечном продукте, а это означает, что потребители не знают, что они их употребляют.

Глицидол признан Международным агентством по изучению рака (IARC) канцерогеном группы 2A («вероятно, канцерогенный для человека»). Это означает, что имеются убедительные доказательства его способности вызывать раковые заболевания у животных и вероятная связь с развитием онкологических заболеваний у людей.

[/info_b]

Также в плитках шоколада из ОАЭ и Турции была выявлена опасная концентрация 3-MCPD — вещества, появляющегося при термической обработке пальмового масла, признанного потенциальным канцерогеном.

Почти все проверенные продукты также содержали пищевые красители E140 или E141, чтобы придать начинке более интенсивный зелёный оттенок с целью имитировать более высокое содержание фисташек.

Для шоколадной глазури в пяти батончиках вместо какао-масла использовались заменители низкого качества, в том числе подсолнечное и пальмовое масло.

Поскольку повальное увлечение дубайским шоколадом продолжается, эксперты призывают внимательно изучать состав продукта перед покупкой и выбирать проверенных продавцов. Кроме того, безопасный дубайский шоколад можно сделать самостоятельно.

А ранее Telegraf.news писал, что белорусская фудблогерша предложила альтернативу дубайскому шоколаду — шоколад с… картошкой. Странное сочетание поставило в тупик многих сладкоежек.

«Убийца дубайского шоколада» — Белоруска придумала рецепт шоколадки с картошкой. Как сделать?