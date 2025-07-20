Многие белорусы совершают эти ошибки с малиной. Поэтому она теряет вкус и быстро портится
Малина — не только вкусная, но и полезная летняя ягода. Однако ее сезон довольно короткий, и чтобы наслаждаться насыщенным вкусом, важно правильно обращаться с плодами. Многие допускают ошибки, из-за которых малина теряет вкус и даже начинает портиться.
В чем же польза малины?
Эти ягоды богаты антиоксидантами , витаминами, клетчаткой и минералами. Они укрепляют иммунитет, защищают клетки от повреждений и обладают противовирусным действием.
Ее польза подтверждена научными исследованиями и многовековым опытом народной медицины.
“Малина — богатейший источник фитонутриентов, включая десятки видов антоцианов, флавоноидов и фенольных кислот”, — утверждает врач-эндокринолог Елена Сюракшина.
Главные полезные свойства:
- Иммунитет: Высокое содержание витамина С (до 70 мг на 100 г) укрепляет защитные силы организма и помогает бороться с вирусами.
- Сердце и сосуды: Калий и магний нормализуют давление, а флавоноиды снижают риск инфарктов на 30% .
- Мозг: Антоцианы в сочетании с кверцетином предотвращают возрастное ухудшение памяти и снижают риск деменции .
- Антиоксидантная защита: Нейтрализует свободные радикалы, замедляя старение клеток.
- ЖКТ: Клетчатка (3.7 г/100 г) улучшает пищеварение, а дубильные вещества помогают при диарее.
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Однако, малину не рекомендуется употреблять при:
- аллергии на салицилаты;
- обострении гастрита или язвы;
- подагре и мочекаменной болезни;
- приеме антикоагулянтов.
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Что нужно обязательно сделать с малиной?
При этом важно помнить, что любые ягоды, даже выращенные в собственном саду, необходимо мыть перед едой. Ведь на поверхности могут оставаться:
- микроорганизмы,
- песок,
- химикаты,
- мелкие насекомые.
При этом важно не испортить нежную текстуру ягод.
Главная ошибка - мытье под краном
Однако многие белорусы (впрочем, не только они) допускают большую ошибку при мытье малины. А именно - промывают ягоды прямо под струей из-под крана.
Однако сильный напор воды повреждает плоды, делая их мягкими и безвкусными. Впрочем, есть способ сохранить их целостность (о нем ниже).
Еще одна ошибка - мытье ягод перед хранением в холодильнике. Так ягоды испортятся очень быстро.
Как правильно мыть малину
Малина — очень нежная ягода, которую легко повредить. Раздавленная малина теряет свой вкус, поэтому важно помнить несколько правил при её мытье.
Согласно рекомендациям экспертов:
- Наполните миску холодной водой и аккуратно погрузите в нее малину с помощью дуршлага.
- Не перемешивайте руками — достаточно легкого встряхивания.
- После промывки сразу выложите ягоды на бумажное полотенце для просушки.
Для более тщательной очистки некоторые рекомендуют добавить в воду столовую ложку яблочного уксуса на литр жидкости, а затем ополоснуть малину чистой водой.
При этом помните — если ягоды слишком долго находятся в воде, они теряют вкус и форму. Поэтому важно действовать быстро и бережно.
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