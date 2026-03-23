Минский завод выпустил пасхальное мороженое

Опубликовано: 23.03.2026 20:33 , Обновлено: 23.03.2026

Директор Минского хладокомбината № 2 Дмитрий Бонохов сообщил, что в минских магазинах к Пасхе появится специальное мороженое. Называться оно будет «Малиновый кулич».

Других подробностей пока нет. Но раньше мы писали, что рецепты домашнего мороженого могут быть очень простыми. А значит, можно экспериментировать со вкусами какими угодно. Никто не мешает попробовать сделать со вкусом малины и кулича.

Но у всех домашних рецептов есть один большой недостаток: эффекта нужно ждать несколько часов. Однако мы нашли идеальное решение. Этот рецепт и применение простого лайфхака поможет сделать мороженое всего за 5 минут. Как? Читайте по ссылке ниже:

Как сделать домашнее мороженое за 5 минут? Понадобится… соль