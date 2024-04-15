Mak.by пообещал дарить фирменные носки каждому, кто выполнит эти простые условия

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Опубликовано: 15.04.2024 18:12 , Обновлено: 16.04.2024

Сесть ресторанов быстрого питания Mak.by запустила акцию, согласно которой за фастфуд можно получить фирменные носки. Срок действия — с 15 апреля по 15 мая. Что нужно сделать?

На официальном сайте компании сказано, что для обновления своего гардероба нужно заказать большой “Комбо” на выбор:

с Двойным Мак Бургером;

с Мак Бургером с курицей;

с Двойным Биг Бургером.

Но это ещё не всё. Дополнить заказ необходимо Комбо пирожком, и вуаля — носки ваши!

В правилах проведения акции указано, что она проводится до тех пор, пока “промопродукт есть в наличии в ресторане”. То есть, если носков больше нет, “акция считается законченной досрочно”.

Также в описании говорится, что любой желающий может участвовать сколько угодно — здесь никаких ограничений нет. А вот если вы попросите сотрудников ресторана обменять носки на ещё один бургер или картошку, вам вежливо откажут. Денежный приз в этом случае не предусмотрен.

Кроме того, похожая акция действует и на доставку. Для этого нужно оформить заказ минимум на 35 белорусских рублей (через сервисы “Яндекс. Еда” и Delivio.by).

Ранее Telegraf.news писал о том, что Минске представили мобильный ресторан компании Mak.by. Его первой остановкой стала площадка перед универмагом «Беларусь». Далее он отправится по стране, останавливаясь в разных городах.

Первый фудтрак Mak.by открыли в Минске. В какие города он поедет дальше?