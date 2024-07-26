"Лучше глушить сразу залпом" - "Лидское пиво" выпустило алкогольный квас. В TikTok уже оценили на вкус

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Опубликовано: 26.07.2024 08:48 , Обновлено: 26.07.2024

Белорусская пивоваренная компания "Лидское пиво" презентовала новинку - алкогольный напиток, напоминающий квас, "Ясен квасен". В Сети уже появились первые отзывы.

Новинку “Ясен квасен” ОАО “Лидское пиво” презентовало в четверг, 25 июля, и заявило, что это первый напиток в Беларуси, созданный “на стыке пива и кваса”.

“Напоминающий хлебный квас” напиток имеет крепость 4,6 процента. Он вышел в формате жестяных баночек объёмом 0,45 л.

В составе, как заявили производители, “исключительно натуральные ингредиенты и алкоголь естественного брожения”.

В широкую продажу напиток пока не поступил, но первые отзывы на него в Сети уже появились.

Так, например, свою оценку продукту вынес автор тематического телеграм-канала “Пиго Беларуси”.

“В общем пили же ржаной квас? Такой кисло-сладкий, хлебный, с насыщенным вкусом. Так вот, это он – один в один. Алкоголь во вкусе не чувствуется вообще. Вот так всадишь холодную банку, а через пару минут эффект приходит”, - поделились впечатлениями в телеграм-канале.

Также своим отзывом на новинку поделился фуд-обзорщик и автор блога “Еда без белья” в TikTok.

“Здесь конкретно насыщенный вкус лидского тёмного кваса. Он более сладкий, чем обычно, но “зелёный змей” в нём не ощущается как во вкусе, так и в послевкусии”, - отметил дегустатор “Еды без белья”.

Тем не менее он отметил, что спустя время после открытия вкус напитка начинает страдать и приобретает нотки “браги”.

“Поэтому его лучше глушить сразу залпом”, - резюмировал обзорщик и вынес новинке оценку 9 из 10 “за смелость и реализацию”.

Сколько будет стоить “Ясен квасен” в магазинах, пока неизвестно. Однако некоторые комментаторы в TikTok отметили, что алкогольный квас уже можно найти в сети магазинов “Санта” и “Копеечка”.

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