"Верните белые грибы со сметаной" - В Белорусских магазинах появилась новинка чипсов Lay’s. Что за вкус?
На прилавках белорусских магазинов появилась новинка от популярного бренда чипсов Lay’s. Пользователи соцсети, однако, во взглядах на новый вкус разошлись во мнениях.
О появлении нового вкуса Lay’s “Сырное ассорти с мёдом” в Беларуси отрапортовала с своём TikTok сеть магазинов “Евроопт”. Там золотистая упаковка чипсов в 90 грамм обойдётся в 3,55 рубля.
Многие пользователи соцсети, однако, появление новинки восприняли в штыки и посетовали на то, что производитель перестал выпускать чипсы с полюбившимися вкусами.
“Верните белые грибы со сметаной!”, - призвал один из комментаторов.
“Лучше бы бекон вернулся”, - написал ещё один пользователь.
“Верните Lay’s с вкусом манго-чили”, - высказалась ещё одна белоруска.
Однако некоторых белорусов новинка заинтересовала. Нашлись и те, кто уже успел попробовать новый вкус и поделился впечатлениями. Они получились противоречивыми.
“Пахнет сладким медовиком, а когда пробуешь, то вкус сыра с плесенью. На очень большого любителя”, - высказалась одна из пользовательниц.
“Сначала сильно ощущался вкус мёда, а потом дорблю. Я не люблю дорблю, всё испортили”, - написала ещё одна белоруска.
“Вкусные. Понравились. Рыбе, кстати, на рыбалке тоже (делал тесто из них)”, - вынес свою оценку ещё кто-то.