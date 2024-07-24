"Верните белые грибы со сметаной" - В Белорусских магазинах появилась новинка чипсов Lay’s. Что за вкус?

🎥 Видео

Опубликовано: 24.07.2024 17:33 , Обновлено: 25.04.2025

На прилавках белорусских магазинов появилась новинка от популярного бренда чипсов Lay’s. Пользователи соцсети, однако, во взглядах на новый вкус разошлись во мнениях.

О появлении нового вкуса Lay’s “Сырное ассорти с мёдом” в Беларуси отрапортовала с своём TikTok сеть магазинов “Евроопт”. Там золотистая упаковка чипсов в 90 грамм обойдётся в 3,55 рубля.

Многие пользователи соцсети, однако, появление новинки восприняли в штыки и посетовали на то, что производитель перестал выпускать чипсы с полюбившимися вкусами.

“Верните белые грибы со сметаной!”, - призвал один из комментаторов.

“Лучше бы бекон вернулся”, - написал ещё один пользователь.

“Верните Lay’s с вкусом манго-чили”, - высказалась ещё одна белоруска.

Однако некоторых белорусов новинка заинтересовала. Нашлись и те, кто уже успел попробовать новый вкус и поделился впечатлениями. Они получились противоречивыми.

“Пахнет сладким медовиком, а когда пробуешь, то вкус сыра с плесенью. На очень большого любителя”, - высказалась одна из пользовательниц.

“Сначала сильно ощущался вкус мёда, а потом дорблю. Я не люблю дорблю, всё испортили”, - написала ещё одна белоруска.

“Вкусные. Понравились. Рыбе, кстати, на рыбалке тоже (делал тесто из них)”, - вынес свою оценку ещё кто-то.