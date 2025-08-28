Куриная грудка снова станет сочной и нежной, если разогреть ее так. Шеф-повар рассказал, как избежать сухости

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Опубликовано: 28.08.2025 09:49 , Обновлено: 28.08.2025

Хотя куриная грудка — один из самых популярных видов мяса на ужин у белорусов, при повторном разогреве она часто теряет свою сочность и по текстуре становится как резиновая подошва. Особенно проблема проявляется при разогреве в микроволновке, но не только. Нашли три эффективных способа предотвратить это.

Как разогреть куриное филе в микроволновке?

Многие белорусы, разумеется, пользуются микроволновкой. Это самый быстрый способ разогреть блюдо. Но что делать, чтобы куриная грудка не пересохла?

Просто разрежьте её на небольшие кусочки и положите в посуду, подходящую для использования в микроволновой печи. Затем залейте мясо небольшим количеством куриного бульона или воды и накройте крышкой. Разогревайте мясо с интервалом в одну минуту. Такой разогрев сохранит влагу.

Вы также можете воспользоваться приёмом, рекомендованным американским шеф-поваром Николь Руфус. Сложите несколько слоёв бумажных полотенец и смочите их водой. Затем положите их на кусок куриной грудки и разогрейте. Это предотвратит испарение пара и позволит влаге вернуться к мясу.

А как вернуть сочность, разогрев курицу на плите?

Другой популярный способ — разогреть мясо в сковороде или кастрюле.

Сначала лучше всего достать куриную грудку из холодильника и дать ей нагреться до комнатной температуры. Затем налейте в сковороду или кастрюлю куриный бульон или воду, добавьте мясо и нагревайте на среднем огне под крышкой. Если вы измеряете температуру термометром, температура внутри должна быть около 70 °C.

Таким способом можно разогревать грудку как с кожей, так и без, но, к сожалению, она не станет хрустящей.

Как разогреть куриную грудку в духовке?

Но самым вкусным способом разогрева считается запекание в духовке.

Разогрейте духовку до 180 градусов и заранее достаньте куриную грудку из холодильника, чтобы она нагрелась до комнатной температуры. Налейте воду или куриный бульон в форму для запекания, но так, чтобы он покрывал дно. Добавьте кусочки курицы, накройте фольгой и запекайте 10 минут.

Если вы разогреваете куриную грудку без кожи, снимите фольгу и запекайте ещё 5–10 минут. Кожа снова станет хрустящей.

Ранее Telegraf.news писал, что в TikTok появилось видео, на котором популярная блогер проверила неожиданный лайфхак по быстрому размораживанию куриной грудки с помощью… двух кастрюль. По ее словам, способ оказался рабочим. Ролик набрал более полумиллиона просмотров, его оценили почти 16 тысяч пользователей.

Способ быстрого размораживания мяса двумя кастрюлями оценили десятки тысяч человек в TikTok