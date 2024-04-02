"Кто оплатит стоматолога?" - Белоруска пожаловалась на колбасу "Барбадос" в ТикТоке. Что ответили подписчики?

🎥 Видео

Опубликовано: 02.04.2024 17:15 , Обновлено: 02.04.2024

Белоруска возмутилась в TikTok качеством сервелата от Гродненского мясокомбината. Видео собрало множество комментариев, однако мнения пользователей разделились.

Пользовательница Tik-Tok поделилась видео с сервелатом “Барбадос новый” от Гродненского мясокомбината. В колбасе заявленного высшего сорта женщина обнаружила множество хрящей из-за которых, по её словам у неё откололся зуб.

“Отрезала кусочек, и у меня нож начал хрустеть под руками. Оказалось, это хрящи. Колбаса на процентов 30 из них состоит”, — возмутилась покупательница, продемонстрировав колбасу в разрезе.

За три дня видео набрало почти 250 тысяч просмотров и более 700 комментариев. Многие пользователи согласились с претензиями автора видео и отметили, что также заметили наличие большого количества хрящей в продукте.

“Купила и я однажды пол батончика. В итоге тоже с хрящами. Их там много было. Больше ни дети ни я не хочу её есть”, — резюмировала одна из пользовательниц соцсети.

“Последнее время мне разонравились колбасы этого мясокомбината, видимо в руководстве предприятия произошла перемена”, — предположил ещё один пользователь под видео.

Другие пользователи, наоборот, встали на защиту Гродненского мясокомбината и отметили, что никогда не сталкивались с подобной проблемой.

“Хм. Я часто покупаю именно эту колбасу и никогда такого не было? Всей семье очень нравится”, — поделилась своим наблюдением одна из пользовательниц.

“Сколько раз брала “Барбадос” никогда не было ничего подобного. довольно приятная на вкус и никаких хрящей”, — ещё один комментарий под видео.

Некоторые упрекнули героиню видео в вопросе подхода к решению проблемы и порекомендовали обращаться напрямую к производителю.

“Я всегда удивляюсь некоторым, если что не так, обращение к производителю, но не в TikTok. Это не правовой канал или в суд …”, — высказала своё мнение одна из пользовательниц соцсети, а другая добавила: “Напишите им претензию на фабрику, пусть спонсируют”.

Ранее Telegraf.news писал о том, как белоруска рассказала об извинениях, которые принес Брестский мясокомбинат после некачественной колбасы.

Женщина рассказала, как Брестский мясокомбинат извинился из-за колбасы. Белорусы поделились, как поступали другие