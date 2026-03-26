Кондитерская фабрика снизила цены на 22% на шоколадные алкогольные конфеты

Опубликовано: 26.03.2026 10:34 , Обновлено: 26.03.2026

Гомельская кондитерская фабрика «Спартак» объявила о снижении цен на один вид шоколадных конфет с начинкой. Скидка составит 22%.Но в рублях снижение цены выглядит ещё внушительнее — экономия с килограмма 8,22 рубля.

«Дышим весной, радуемся солнышку и балуем себя вкусным. Встречайте наши конфеты «Вишенка»: темный шоколад, нежная помадка и ягодная нотка, от которой кружится голова», — похвалились на фабрике.

Купить акционные конфеты, правда, можно только в фирменных магазинах «Спартак». Конфеты «Вишенка» сейчас там можно найти всего за 29,38 руб./кг вместо 37,60 руб./кг.

Конфеты относятся к типу «вишня в ликере» (или в спирту). Внутри каждой конфеты находится цельная заспиртованная вишня, погруженная в спиртованную настойку и окруженная нежной сливочной помадкой.

Кстати, минские конкуренты гомельчан тоже не дремлют. На «Коммунарке» объявили, что выпустили новый вид шоколадки «Любимая Аленка» — теперь есть плитки и с фундуком. Новинка, во всяком случае пока, будет продаваться только в фирменных магазинах, сообщили на «Коммунарке». Информации о стоимости пока нет.

Коммунарка выпустила новый вид «Любимой Алёнки»