Коммунарка выпустила новый вид «Любимой Алёнки»

Опубликовано: 25.03.2026 18:55 , Обновлено: 25.03.2026

Минская кондитерская фабрика «Коммунарка» расширила линейку молочного шоколада "Любимая Аленка", выпустив новый вид. Теперь в привычную молочную плитку добавили фундук. Из-за чего на предприятии уверены, что «теперь любимый вкус шоколада стал ещё круче».

Согласно информации, опубликованной фабрикой, в состав новинки входят: сахар, масло какао, ядро фундука жареное дробленое, какао тертое, сливки сухие, молоко сухое, эмульгатор (Е322 — лецитин), ароматизатор натуральный «Ваниль».

Новинка, во всяком случае пока, будет продаваться только в фирменных магазинах, сообщили на “Коммунарке”. Информации о стоимости пока нет.

В последнее время Минская фабрика не на шутку взялась за расширение линейки шоколада под общим названием “Любимая Аленка”. Сейчас уже можно купить не только в фирменных магазинах такие виды:

шоколад молочный «Любимая Аленка» с молочной начинкой;

шоколад молочный «Любимая Алёнка» с печеньем;

шоколад молочный «Любимая Алёнка» с арахисом;

шоколад молочный «Любимая Аленка» (классический).

Откуда появилась «Любимая»

У линейки, которую на фабрике называют «легендарной», на самом деле, непростая история. Все началось ещё во времена СССР, в 1967 году, когда «Коммунарка» начала выпуск классического молочного шоколада под названием «Аленка». В СССР это был общий бренд, который производили десятки фабрик по единой рецептуре.

В 1990-е годы, после распада союза, началась регистрация товарных знаков. Московская фабрика «Красный Октябрь» первой успела закрепить за собой исключительные права на название «Аленка» и знаменитое изображение девочки в платке.

Впрочем, минские кондитеры не стали отказываться от раскрученного названия. Чтобы избежать судов и не упустить российский рынок, где-то в середине 90-х «Коммунарка» официально переименовала свою шоколадку в «Любимая Аленка». Кстати, фабрике пришлось полностью перерисовать и обертку.

Разница заметна в деталях. Если на российской плитке изображена реальная девочка (Елена Геринас), то на белорусской — рисованный персонаж. Тем не менее, именно такой дизайн стал самым узнаваемым на белорусском рынке. А российские аналоги, если и встречаются, то выглядят для местных покупателей непривычно.