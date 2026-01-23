"Коммунарка" выпустила шоколад со вкусом виски

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Опубликовано: 23.01.2026 15:39 , Обновлено: 23.01.2026

Минская кондитерская фабрика "Коммунарка" представила новинку со вкусом алкоголя. Пока только в фирменных магазинах появилась шоколадная плитка со вкусом виски и сливок.

“Вы готовы танцевать от радости? Тогда смело попробуйте нашу новинку — молочный шоколад с нежной кремовой начинкой со вкусом виски и сливок!” — призвали на фабрике.

Шоколад будет состоять из 8 стиков, завёрнутых в фольгу. Фабрика пообещала также “стильный подарочный вариант. Стоит 180-граммовая плитка чуть больше 7 рублей.

Состав шоколадки, впрочем, наличия алкоголя не предполагает. Шоколадка состоит из молочного шоколада с добавлением соли и ароматизатора “Ваниль”. Начинку сделали кремовую. И вот тут вся магия — добавили ароматизатор «Виски со сливками». Но сама шоколадка при этом осталась безалкогольной.

Напомним, что на днях столичная кондитерская фабрика “Коммунарка” запустила в продажу новинку, которую покупатели тут же окрестили аналогом знаменитого детского киндер-шоколада. Узнали, даст ли фору белорусская новинка импортной легенде хотя бы по цене.

Белорусская «Коммунарка» выпустила аналог киндеров. Что по цене?