"Коммунарка" выпустила "игристые" конфеты для взрослых

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Опубликовано: 26.02.2026 15:58 , Обновлено: 26.02.2026

Столичная кондитерская фабрика “Коммунарка”, кажется, решила плотно войти во "взрослый" сегмент кондитерки. После конфет с пенным к 23 февраля производитель решил порадовать схожей новинкой и прекрасную половину и выпустил ещё одну серию алкогольных конфет. На этот раз - с игристым.

Новинка, выпущенная аккурат к женскому празднику, так и называется - “Игристые”. Это шоколадные конфеты с помадкой и жидкой алкогольной начинкой со вкусом шампанского. Их выпустили лимитированной серией в поздравительной упаковке, так что их вполне можно презентовать в качестве подарка к 8 марта. Цена такого подарка в фирменных магазинах производителя - 15,05 рубля.

В качестве альтернативы для тех, кто алкоголь не приемлет, можно взять там же набор других сладостей, выпущенных также лимитированной серией специально к Году белорусской женщины - набор «Конфетные радости» с конфетами со вкусом колы и «Шокомелькой». Он обойдётся в два раза дешевле - 6,53 рубля.

Между тем, закупиться сладкими подарками к грядущему празднику можно также у другого известного белорусского производителя сладостей. Бобруйская кондитерская фабрика «Красный пищевик» - на завтра, 27 февраля, в рамках традиционной пятничной акции объявила 30%-ные скидки на два сувенирных набора сладостей. Коробку конфет “Беларусачка” можно будет купить всего за 7,28 рубля, а сувенирный набор зефира - за 21,45 рубля.

Кстати, специалисты спрогнозировали тектонический сдвиг на мировом рынке шоколада. Согласно данным Nasdaq, биржевые цены на какао-бобы обвалились до минимальных значений за последние три года. Это не значит, что в ближайшие месяцы цены на шоколад упадут. Но в перспективе должно произойти снижение по всему миру, включая Беларусь.

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