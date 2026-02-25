Что будет с ценами на шоколад в 2026 году? В Африке подсчитали стручки нового урожая

📊 Анализ

Опубликовано: 25.02.2026 16:25 , Обновлено: 25.02.2026

Судя по всему, мировой рынок пережил эпоху дорогого какао, а значит, цены на шоколад и сладости с его содержанием ожидает тектонический сдвиг. Согласно данным Nasdaq, биржевые цены на какао-бобы обвалились до минимальных значений за последние три года. Это не значит, что в ближайшие месяцы цены на шоколад упадут. Но в перспективе должно произойти снижение по всему миру, включая Беларусь.

Согласно данным Белстата, шоколад стал одним из лидеров подорожания на белорусском рынке кондитерских изделий за ушедший год. На август 2025 года рост цен на шоколад составил более 40%.

Пока же заводы работают на запасах, сделанных во времена дорогих какао-бобов. Для падения цен нужно время и новый урожай. Ведь на биржах во многом торгуют фьючерсами — товаром, который ещё не произведён или не вырос, как в случае с какао-бобами.

Согласно данным торгов, в феврале котировки какао-бобов на ведущих биржах опустились до отметки 3000 долларов за тонну. Это означает падение более чем на 50% всего за полтора месяца: ещё в начале января сырьё торговалось на уровне 6000 USD за тонну. Для сравнения, в середине 2025 года цены взлетали выше 10 000 USD, а годом ранее достигали рекордных 11 000 USD за тонну.

Главной причиной обвала стало затаривание складов в странах-производителях Западной Африки и, как следствие, ценовой кризис в Кот-д’Ивуаре — крупнейшем в мире производителе какао.

Кризис перепроизводства

По данным экспертов рынка, в Кот-д’Ивуаре к концу марта скопится около 200 000 метрических тонн непроданных какао-бобов из основного урожая, сообщают в Nasdaq. Причиной стал отказ международных трейдеров закупать сырьё по завышенным ценам, установленным государством ещё в октябре. В этой стране цены на главный экспортный продукт, как и в Беларуси, например на масло, регулируются властями.

На ситуацию влияют погодные условия и рекордный урожай. Tropical General Investments Group отметила, что фермеры сообщают о более крупных и здоровых стручках по сравнению с прошлым годом. А один из крупнейших мировых производителей шоколада Mondelez подтвердил, что подсчёт стручков в Западной Африке показал что планируемый урожай на 7% превышает средний пятилетний показатель.

Пытаясь выкрутиться из сложной ситуации, регулирующий орган Кот-д’Ивуара (CCC — Conseil du Café-Cacao, Совет по кофе и какао) назвал оценки непроданных запасов «ошибочными», однако под давлением рынка страна вынуждена идти на уступки. Вслед за Ганой, которая на прошлой неделе урезала закупочные цены для фермеров почти на треть, Кот-д’Ивуар рассматривает возможность снижения цен на 35% для нового урожая, сбор которого начнётся в апреле.

Спрос падает, запасы растут

Скорее всего, цены на шоколад пойдут вниз ещё и по другой причине. Производители шоколада фиксируют падение спроса. Barry Callebaut AG, крупнейший в мире производитель промышленного шоколада, сообщил о падении объёмов продаж своего какао-подразделения на 22%, что в компании объяснили «негативным рыночным спросом».

Данные по переработке какао-бобов также подтверждают тенденцию. Согласно отчетам отраслевых ассоциаций:

В Европе в четвертом квартале объёмы переработки упали на 8,3% в годовом исчислении, до минимума за 12 лет.

В Азии падение составило 4,8%.

Аналитики также указывают на переизбыток предложения. По данным StoneX, в сезоне 2025/26 ожидается глобальный профицит какао в размере 287 000 тонн, а в 2026/27 — ещё 267 000 тонн. Международная организация какао (ICCO — International Cocoa Organization) сообщила, что мировые запасы уже выросли на 4,2% в годовом исчислении, достигнув 1,1 млн тонн.

Что это значит для потребителей?

Пока все прогнозы сходятся на том, что избыток основного сырья неизбежно приведет к снижению себестоимости шоколада и конфет.

Белорусам остаётся только ждать, когда это произойдет. Местные производители шоколада зависят от цен на какао-бобы не меньше зарубежных. И в прошлом они рост цен на сладости связывали с котировками на какао-бобы на международном рынке. Возможно, уже скоро наступит пора отката цен.

Впрочем, итоговая цена плитки шоколада на полке магазина зависит не только от стоимости какао, но и от курсов валют, логистических издержек и ситуации на рынке в стране.