"Картошка по цене колбасы" — Белорусы раскрыли цену сервелата с картофелем фри. А что со вкусом?

🎥 Видео

Опубликовано: 13.11.2024 15:13 , Обновлено: 13.11.2024

Слонимский мясокомбинат недавно представил необычную новинку — сервелат "Наш бульбаш", в состав которого входит картофель фри. По словам пресс-службы предприятия, это "действительно уникальный продукт", а в разогретом виде он и вовсе способен заменить полноценный завтрак или обед. Некоторые белорусы уже заметили новинку в магазинах, купили и рассказали о том, какова она на вкус.

Пользователи TikTok приобрели “Наш бульбаш” в одном из фирменных магазинов Слонимского мясокомбината. По словам автора ролика, “на срезике” колбаса выглядела “очень красиво”, а на вкус продукт оказался “немного соленоват”. Так или иначе, в целом белоруске понравилось.

“Прикиньте, что вы просто едите вареную картоху с колбасой. Чуть соленовато, но я бы посоветовала попробовать”, — отметила активная пользовательница TikTok. При этом стоит такой “уникальный продукт” 20,06 белорусских рублей за килограмм.

Многие в комментариях выразили мнение, что мясокомбинат продаёт “картошку по цене сервелата” и за такую цену лучше “купить колбасу и сварить картоху”. При этом некоторые задались вопросом: “А картоху сырую добавляют или уже варёная в мундирах?”

Ранее Telegraf.news писал про другую новинку этого мясокомбината. Он начал в 2023 году «выпуск» новой колбасы чёрного цвета, которая называлась «Бусидо», что в переводе значит «Кодекс самурая». Впрочем, в продаже её найти спустя год проблематично, если вообще возможно.

Белорусам предложили «японскую» колбасу «с углем». А мясо там есть?