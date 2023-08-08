Какой водой нужно заливать огурцы? Эту ошибку при мариновании допускают многие

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Опубликовано: 08.08.2023 10:47 , Обновлено: 05.09.2023

В августе сезон маринования огурцов для многих еще не заканчивается. Если вы до сих пор делаете заготовки на зиму, то стоит проверить, правильной ли водой вы заливаете овощи. Иначе эта ошибка может привести к тому, что ваши огурцы получатся мягкими и невкусными.

В идеале засоленные огурцы должны быть твердыми, хрустящими и обладать характерным вкусом. Но их приготовление — дело непростое. Ведь важно не только правильное количество соли, специй или качество огурцов.

На конечный вкус огурца влияет и то, какую воду использовать для приготовления рассола. Имеет значение как ее температура, так и качество.

Какой водой нельзя заливать огурцы?

Причина, по которой маринованные огурцы получаются мягкими и невкусными, может заключаться в низком качестве воды. Проблема может быть в ее неподходящей для маринования жесткости или избытке железа и других примесей.

Стоит также отметить, что хлор, содержащийся в водопроводной воде, убивает большинство полезных бактерий, которые отвечают за брожение. Поэтому, если вы не уверены в качестве водопроводной воды, лучше не использовать ее для маринования.

Однако эту проблему можно решить. Один из способов — использовать так называемую отстоянную воду. Просто оставьте ее в кастрюле на 24 часа перед маринованием. Можно также просто прокипятить водопроводную воду. Однако следует отметить, что ни один из этих способов не гарантирует, что вода будет пригодна для приготовления закаток, но ее неблагоприятные свойства вы точно устраните.

Хорошим способом является использование кухонных фильтров, особенно с угольными картриджами. Почему? Активированный уголь задерживает хлор, способный снизить качество пресервов. Кроме того, фильтрованная вода содержит меньше химических примесей. Это, в свою очередь, делает ее лучшей основой для приготовления, в частности, маринованных огурцов. Использование чистой воды также способствует улучшению вкусовых качеств продуктов.

Можно ли заливать огурцы холодной водой при закатке?

Это еще один вопрос, которым задаются многие. На самом деле вода не должна быть ни холодной, ни горячей.

Стоит проследить, чтобы она имела температуру около 20 градусов. Такая среда способствует размножению полезных бактерий, ответственных за процесс брожения.

Кроме того, по сравнению с горячей водой, в теплой воде сохранится гораздо больше витаминов и питательных веществ.

Какие огурцы нельзя консервировать?

Кроме того, важно помнить, что не все огурцы подходят для засолки. Ведь если подобрать овощи неправильно, они могут быстро испортится или просто иметь плохой вкус и текстуру. Поэтому мы расскажем, какие огурцы не стоит использовать для консервирования и почему.

Какие огурцы нельзя консервировать? Смотрите на эти 6 признаков