Какое мороженое принесет облегчение в жару? Узнали, как не сделать себе еще хуже

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Опубликовано: 17.08.2023 12:58 , Обновлено: 17.08.2023

В жару многие люди ищут способы охладиться, и мороженое является одним из самых популярных вариантов. Однако, не все виды этого продукта одинаково полезны для здоровья в такие дни. Эксперты рассказали, какое мороженое лучше выбрать, чтобы не навредить своему организму и получить настоящее облегчение.

Как подчеркнула польский диетолог Малгожата Гарбуз, «очень холодные продукты в жаркую погоду — не лучшая идея». По ее словам, они должны быть комнатной температуры или слегка охлажденными.

Специалист отметила, что если вы захотели в жаркие дни мороженое, то лучше есть сорбеты. Также подойдут замороженные или просто охлажденные фруктовые муссы. А еще можно просто заморозить фрукты — нанизать их на палочки, например, кусочки арбуза или свежего ананаса или манго.

[info_b]Сорбет (щербет) — разновидность фруктово-ягодного мороженого. Иногда его замораживают не полностью и употребляют в качестве холодного напитка. В этом случае его часто подают между сменой блюд. Полностью замороженный шербет служит десертом и подается, как и мороженое, в креманках.[/info_b]

В самые жаркие дни эксперт посоветовала ограничивать белковые продукты, которым нужно больше времени для переваривания — они дополнительно разогревают тело. Тяжелое, очень сладкое, традиционное мороженое также не будет лучшим выбором.

[info_b]Кроме того, врач Уршула Пучковска добавила, что хотя мороженое иногда рекомендуют в качестве средства от ангины, именно ангина является одной из самых распространенных летних инфекций.

«Хотя тонзиллит чаще встречается у детей, взрослые тоже болеют им, в основном из-за кондиционеров или резких перепадов температуры. Он также возникает, когда мы пьем холодные напитки или едим мороженое», — сказала она. [/info_b]

К слову, специалисты советуют есть мороженое и другие очень холодные продукты медленно, чтобы они таяли во рту.

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