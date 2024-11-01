Какие из специй добавить в кофе, а какие — в чай? Нашли 5 вариантов, которые улучшат самочувствие

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Опубликовано: 01.11.2024 18:02 , Обновлено: 13.11.2024

Одни белорусы предпочитают пить кофе с сахаром, другие — без. Одни не могут представить своё утро без чашки бодрящего напитка с молоком, а другие — без корицы. Что, если попробовать разнообразить любимые кофе и чай при помощи специй? Многие из ароматных пряностей не только согреют, но и значительно улучшат иммунитет, а это в осенне-зимний период как нельзя кстати.

Разнообразить привычный вкус чая и кофе можно при помощи ароматных специй, доступных практически в любом супермаркете. В то же время благодаря им можно ограничить подслащивание напитков, что лишь положительно скажется на вашем здоровье. Однако с чего начать? Давайте разбираться.

Что добавить в кофе?

Вариант №1. Гарам масала

Одной из самых популярных специй для кофе является гарам масала, которая занимает особое место в странах Азии. “Гарам” означает “горячий”, “согревающий”, что уже намекает на пользу добавки в холодный осенне-зимний период. В состав этой смеси входят другие известные специи, а именно:

кумин (зира),

кардамон,

чёрный перец,

кориандр,

гвоздика,

лавровый лист,

кайенский перец,

мускатный орех.

Вариант №2. Кардамон

Большинство специй, входящих в смесь гарам масала, можно добавлять в кофе и отдельно. Пример — зелёный кардамон, который имеет пряный, сладковато-острый вкус. А вот чёрный кардамон используется реже, поскольку имеет более интенсивный аромат и может перебивать вкус кофе. Эта специя, кстати, улучшает пищеварение и оказывает мочегонное действие.

Вариант №3. Имбирь

Кофе с имбирём сочетает приятное с полезным. Такой напиток имеет характерный горьковатый привкус и приятный аромат, а также помогает при инфекциях и оказывает согревающее действие. Белорусы могут использовать щепотку молотого имбиря или, например, добавить свежие корни, поместив в кофе несколько тонких ломтиков.

Что добавить в чай?

Для ароматизации чая, наоборот, реже используются специи, которые имеют отчётливо горьковатый привкус, как те, что для кофе. Здесь в качестве добавок ценятся сладковатые ноты: корица, ваниль и солодка. Кроме того, обычно используются пряные специи и нередко — сухофрукты.

Вариант №1. Гвоздика

Чтобы разнообразить напиток, можно добавить гвоздику. Она придаст чаю пряный вкус, а также окажет согревающее и отчасти обезболивающее действие. Кроме того, такая комбинация может улучшить самочувствие при болях в горле.

Вариант №2. Анис

Анис имеет характерный пряно-сладковатый вкус, несколько связанный с тмином. В чай добавляют немного, чтобы он был слегка ощутимым. Несомненными плюсами этой пряности являются противовоспалительные, антидиабетические и противовирусные свойства.

А если добавить фрукты?

Кроме того, в чай можно смело добавить сухофрукты или кожуру от спелых фруктов. Особенно ценятся сушеные яблоки, айва, клюква, а также цедра апельсина и лимона. Некоторые белорусы предпочитают побаловать себя вкусом свежей вишни, чёрной смородины и черники.

К изысканным дополнениям относится… фундук. Правда, его нужно обязательно измельчить (например, всыпать половину чайной ложки). Также можно добавить несколько немолотых какао-бобов: они подарят чаю горьковато-сладкий привкус, благодаря чему можно обойтись без сахара.

Как использовать специи для кофе и чая?

При добавлении специй или фруктов в напитки всегда нужно помнить про умеренность, поскольку они не должны перебивать вкус чая и кофе (особенно это касается пряных специй). Обычно для разнообразия требуется чуть больше щепотки. А вот свежие фрукты лучше всего добавлять сразу, заваривая кипятком: со временем их вкус раскроется и они станут мягкими. Для молотых специй, наоборот, нужно подождать, пока кофе или чай немного остынут.

К слову, многие из нас считают, что кофе — это естественное средство для восстановления организма и мозга. Все это благодаря кофеину, который в небольших количествах помогает стимулировать организм. Однако иногда после употребления этого напитка мы испытываем обратный эффект. Что может вызвать сонливость после кофе и как это исправить? Давайте разбираться.

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