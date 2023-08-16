Какие грибы растут быстрее всех? За ними можно идти в лес почти сразу после дождя

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Опубликовано: 16.08.2023 13:04 , Обновлено: 05.09.2023

Для грибников дождь — самый настоящий подарок. Все потому, что грибы любят влагу, поэтому после ливня их можно найти гораздо больше, чем в сухом лесу. Конечно, каждый гриб растет в своем темпе, но есть и такие, которые появляются всего через несколько часов после того, как закончился дождь.

Как быстро растут грибы после дождя?

Вообще, отправляться за грибами лучше всего рано утром. Во-первых, конкуренты еще не успели пройти весь лес, поэтому больше шансов, что осталось еще много нетронутых мест.

Во-вторых, грибы лучше растут ночью, а особенно если вечером идет небольшой дождь. Лучшая температура для их роста — от 18 до 28 градусов Цельсия.

Не менее важен и вид гриба: маслята, подберезовики и подосиновики способны вырываться из земли всего за одну ночь, пишет Genialne.

[info_b]По информации портала Новый очаг, к быстрорастущим грибам также относятся шампиньоны, рыжики, моховики и сыроежки.[/info_b]

А как обстоит дело с другими видами?

лисички — от двух до пяти дней;

зеленушки — три дня;

польский гриб — шесть дней;

боровики (белые грибы) — до 10 дней.

[info_b]К медленнорастущим видам эксперты также относят лисички, сморчки, грузди и трюфели.[/info_b]

Как заготовить грибы на зиму?

Например, вы можете засолить или высушить свежие грибы. Кроме того, вы можете заморозить грибы, чтобы они сохраняли свои полезные свойства и вкус на долгое время. Рассказываем, как правильно это сделать, и делимся вкусными рецептами.

Как заготовить грибы на зиму? Нашли 3 невероятно вкусных рецепта и 2 простых способа