Как вернуть вкус и аромат осенним и зимним помидорам из магазина? Нашли простой способ с помощью одного продукта

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Опубликовано: 07.11.2024 15:12 , Обновлено: 25.04.2025

Почти все белорусы хотя бы раз в жизни жаловались или просто замечали, что осенью и зимой приобретенные в магазине помидоры "совсем другие". У них нет такого интенсивного аромата и вкуса. Это на самом деле так, ведь их растят в теплицах при искусственном свете и часто даже с помощью гидропоники.

Также отсутствие интенсивного вкуса и аромата может свидетельствовать о том, что томаты собирают до того, как они полностью созреют, чтобы они могли дольше храниться при транспортировке и хранении.

К счастью, в последнем случае есть способ это исправить и вернуть томатам глубокий аромат. Проверьте, как это сделать.

Как улучшить вкус осенних и зимних магазинных помидоров?

Если вы хотите придать магазинным помидорам вкус и аромат, нужно ускорить их созревание. И это несложно, потому что все, что потребуется, — это немного знаний о биологии и один фрукт.

Для начала, вам следует знать, что для созревания потребуется специальный газ этилен, который помогает созреванию фруктов и овощей. Впрочем бежать за баллоном газа в ближайший магазин не понадобится. Его выделяют некоторые фрукты. Томаты же, полежав рядом, станут сочнее, мягче, приобретут больше цвета и аромата.

Лучше всего для созревания помидоров подойдут банан или яблоко. Помните, что фрукты должны быть очень спелыми – чем больше, тем лучше, так они будут выделять этилен в больших количествах.

Как провести процедуру дозревания томатов дома?

Просто выполните несколько простых шагов, чтобы насладиться вкусными и ароматными помидорами. Вот что нужно сделать:

Купите яблоко или банан, не забывая выбирать спелые, выделяющие больше этилена.

Помидоры вместе с выбранными фруктами помещаем в закрытую ёмкость. Для этого можно использовать бумажный пакет или пищевой контейнер. Этилен будет окутывать томаты и ускорит их созревание.

подождите 1-2 дня и достаньте ваши помидоры. Они будут иметь более насыщенный вкус и запах.

Вынув помидоры, держите их в тепле. Не кладите их в холодильник, потому что холодный воздух снова может лишить их вкуса. Это, в свою очередь, означает, что томаты надо съесть достаточно быстро, не дожидаясь, пока они начнут гнить в душных отапливаемых квартирах.

Впрочем есть и другие способы использовать “картонные” помидоры из магазина осенью из зимой. Ранее Telegraf.news писал, что внесезонные помидоры - водянистые, не имеют особого вкуса, а сама мякоть больше похожа на картон, чем на полезный и вкусный овощ. При этом, они еще и дорого стоят. Проще всего сказать, что их нужно просто не покупать, но, следуя этой линии мышления, можно отказаться от многих овощей.

Однако вместо того, чтобы плакать над бутербродом с сыром и помидорами без вкуса, мысленно проклиная себя за то, что переплатили, приготовьте спасительную закатку.

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