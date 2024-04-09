Как спасти слишком соленый суп без добавления воды? Три простейших способа

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Опубликовано: 09.04.2024 11:32 , Обновлено: 09.04.2024

Суп получился слишком соленым? Не стоит расстраиваться, это не конец света. Есть три проверенных способа, которые спасут любой суп, по вкусу напоминающий Мертвое море. Один из них вам точно может быть знаком, однако два других могут удивить. К слову, точно так же можно спасти пересоленное рагу или мясной соус.

Добавьте сырой картофель

Первый и, пожалуй, самый известный способ спасти слишком соленый суп - добавить в него сырой картофель. Это крахмалистый овощ, а крахмал отлично впитывает лишнюю соль.

Так что если у вас возникла проблема, потому что вы насыпали слишком много соли, все, что вам нужно, - это самая обычная картофелина.

[info_b]Достаточно будет поварить его 10-15 минут.[/info_b]

Яичный белок

Еще один, чуть менее известный способ спасти слишком соленый суп - добавить в него яичный белок. Конечно, нужно помнить, что бульон нельзя кипятить слишком сильно, белок должен свернуться мягко, а если бульон “пузырится”, то белок распадется и образуется что-то вроде лапши.

Когда вы опустите яичный белок в едва бурлящий бульон, он впитает в себя излишки соли и спасет блюдо. Позже вам останется только выловить его.

[info_b]Всего белок должен находится в супе не более пяти минут.[/info_b]

Рис

Возможно, этот трюк может вызвать у некоторых беспокойство или легкое недоумение, но он работает, и работает отлично. Идея заключается в том, чтобы положить в суп немного риса. Но будьте осторожны - в нем тоже есть крахмал, и если вы ошибетесь, то испортите суп полностью.

Дело в том, что если вы положите рис в бульон “наобум”, крахмал выпадет в осадок, и бульон будет мутным, густым и больше похожим на кашу.

Чтобы избежать неприятностей, а заодно и улучшить вкус супа, рис лучше предварительно промыть в холодной воде.

[info_b]Как и в случае с картофелем, достаточно будет 10-15 минут.[/info_b]

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