Как сделать магазинные помидоры вкуснее? Поможет один фрукт или вода (но не только)

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Опубликовано: 11.01.2024 11:28 , Обновлено: 11.01.2024

Очень часто магазинные помидоры, особенно зимой, разочаровывают белорусов своим вкусом, в котором нет ничего от вкуса летних, а тем более – домашних помидоров. И что же делать – не покупать? Но, оказывается, есть несколько способов, как сделать и такие томаты довольно вкусными.

Почему томаты из магазина как пластиковые?

Бывает, что красивые на вид помидоры имеют совершенно «пластиковый» вкус. И основных причин тому три.

Недоспелые

Как и в любое время года, зимой их снимают с кустов еще зеленоватыми, чтобы они как можно дольше имели товарный вид. Ведь им предстоит транспортировка, хранение на складах, ожидание своего покупателя уже в магазине или на рынке. К тому же, давно не секрет, что для длительного хранения плоды могут обрабатывать «химией».

Генетически модифицированные сорта

Правда, определить, такие ли перед нами, достаточно сложно – только в специальных лабораториях. Но если помидоры крупные, блестящие, идеальной круглой формы, на них не садятся насекомые, на боках нет ни одной вмятинки, то лучше такие не покупать. «Пластиковый» вкус обеспечен.

Отсутствует часть ДНК, которая отвечает за вкус

К таким выводам пришла международная группа ученых. Так, Клиффорд Вейль, директор программы исследований растительных геномов в Национальном фонде науки в Британии, выразил надежду, что, пользуясь этими знаниями, удастся вывести лучшие сорта томатов.

А Чжанцзюнь Фэй, генетик из Корнелльского университета в Итаке, штата Нью-Йорк, объяснил эту утрату тем, что селекционеры, в основном, обращают внимание на размеры и длительность хранения помидоров, забывая о важности вкуса.

Как улучшить вкус таких помидоров?

Но какими бы ни были причины невкусности помидоров, всегда можно попытаться сделать их более съедобными. Например, следующими способами.

Яблоки в помощь

Так, на сайте Dom pelen pomyslow предложили использовать незамысловатый трюк, для которого понадобится одно или больше яблок – в зависимости от количества ваших помидоров.

Возьмите бумажный пакет, положите в него три магазинных помидора среднего размера и одно яблоко. Плотно закройте пакет (или завяжите) и оставьте его на кухне.

Как известно, яблоко выделяет этилен, который способствует созреванию помидоров. Благодаря этой хитрости вы сможете улучшить вкус магазинных томатов даже зимой.

Купание в горячей воде

Вначале нужно попробовать сделать это для одного помидора, потому что и температура горячей воды, и количество минут указаны в разных источниках разные.

Нагрейте воду до 50-60°С, опустите туда помидор на 5-15 минут. Достаньте и остудите. Опробуйте. Если вкус все равно не нравится, переходите к следующему способу. Да-да, прямо с получившимися “отваренными” помидорами.

Маринование

Нарежьте помидоры большими кусками, посыпьте их сахаром, посолите. На 3-4 помидора возьмите примерно по ½ ч.л. соли и сахара (или на свой вкус). Добавьте подсолнечное масло и оставьте мариноваться минут на 15. Потом можно подавать на стол. Помидоры должны стать более мягкими, сладкими и вкусными.

Дозревание

И, наконец, если вы подозреваете, что помидоры недоспелые, а до подачи на стол у вас есть еще несколько дней, положите их на подоконник, чтобы они там дозрели. Но не под прямые солнечные лучи.

Правда, этот способ подходит только для томатов, выращенных в теплицах, а не привезенных из других стран.

Ранее Телеграф писал, что помидоры не только вкусные, но и полезные. Они укрепляют кровеносные сосуды, защищают от рака и снижают уровень холестерина. При этом цвет помидора имеет большое значение. Чем отличается обычный красны от малинового? Как желтый связан с солнцезащитными очками? А каким томатом можно отравиться? Все это читайте в материале.

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