Как сделать шашлык из макарон? Этот рецепт покоряет Европу, а теперь пришел и в Беларусь

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Опубликовано: 04.04.2025 09:30 , Обновлено: 04.04.2025

На просторах TikTok и других соцсетей каждый день появляются настолько странные блюда и советы, что иногда хочется их попробовать, чтобы понять, что с ними не так? Или это открытие , которое перевернет вашу жизнь? Вот и в этот раз мы предлагаем белорусам попробовать шашлык из... макарон, приготовленный в духовке и со вкусом "как у пиццы". Заинтриговали?

Все что вам потребуется, убеждает тиктокерша Шерин Чадуд из Сиднея, это: оливки, сыр, морковь, лук, сами макароны и шпажки для шашлыка в духовке.

Чтобы приготовить сырную закуску, она просто сварила макароны вида пенне до состояния аль денте (уже не сырые, но ещё чуть-чуть хрустят) и приготовила свой собственный соус с овощами. Затем нанизала все на шпажки, полила соусом и отправила в духовку для запекания до хрустящей корочки.

Жительница Сиднея также советует добавить цукини, но мы бы посоветовали дождаться сезона. Сейчас кабачки в белорусских магазинах стоят, как будто их растили в золотых горшках, а поливали водой, привезенной с ледников Антарктиды.

Лучше используйте морковь и лук. Эти доступные овощи придадут кебабу из макарон нужную сладость и сочность. И да, несколько оливок добавят в блюдо пикантности. Автор же рецепта утверждает, что а итоге получится что-то, напоминающее на вкус пиццу! А мы бы посоветовали не забывать про маринованный огурчик!

“Я запекаю их в духовке на гриле до золотистой корочки”, - рассказала Шерин Чадуд, уточнив, что на этот рецепт ее вдохновил швейцарский кулинарный блогер, известный как heart beat food, у которого более 765 000 подписчиков на TikTok.

“Может ли это быть следующим кулинарным трендом? Вдохновлена @heartbeatfood на свой вкус… “на вкус как пицца… так вкусно”, - написала женщина.

Подписчики под видео рассказали, что их детям нравится есть пасту на палочке. Другие же заметили в то время как другие заметили, что такое блюдо подходит для привередливых детей, потому что в ней есть овощи.

Вот и само видео простейшего рецепта:

Ранее Telegraf.news писал о другом блюде со вкусом пиццы. Суп с ароматом пиццы — это настолько оригинальное блюдо, насколько и питательное. Одной тарелки хватит, чтобы плотно поужинать. Рецепт же его очень простой. А ингредиенты — доступные.

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