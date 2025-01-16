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Как сделать густой гуляш без муки? Фудблогер раскрыла ингредиент, который придаст ореховый вкус

Как сделать густой гуляш без муки? Фудблогер раскрыла ингредиент, который придаст ореховый вкус
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Мясной гуляш - любимое блюдо многих белорусов. Он прекрасно сочетается со множеством гарниров и имеет нежный и утончённый вкус. Большинство для придания густоты добавляют в гуляш муку, однако есть и другие способы добиться желанной консистенции. Одним из них поделилась в Instagram кулинарный блогер Анна Зиск. Telegraf.news узнал, чем такой вариант может быть лучше классического.

Гуляш можно подавать с картофелем, крупой или оладьями, и в каждом из случаев он будет одинаково уместен и вкусен. Это блюдо предполагает использование любого мяса и специально подготовленного соуса, который придаст ему нежную консистенцию. Чаще всего для соуса используют пшеничную муку, но есть и другие способы добиться желаемого эффекта загустения. Так, фуд-блогер Анна Зиск предложила приготовить соус на основе льняных семечек. Такая заправка может не только придать гуляшу новое звучание, но и сделать его более полезным.

Чем гуляш из льняных семечек лучше варианта с мукой?

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Чаще всего для загущения соуса используется пшеничная мука высшего сорта, однако не для всех этот вариант является приемлемым. Будучи продуктом из пшеницы, мука, как и некоторые другие злаки, не подходит для людей с непереносимостью глютена .

Кроме того, она в основном состоит из углеводов и может повышать уровень сахара в крови , что нежелательно для людей, страдающих сахарным диабетом.

Соус из льняного семени является более полезной альтернативой муке по ряду других причин. Во-первых, льняные семена богаты омега-3 жирными кислотами , которые способствуют снижению воспалительных процессов в организме и благоприятно влияют на сердечно-сосудистую систему.

Во-вторых, льняные семена содержат значительное количество клетчатки , что улучшает пищеварение и поддерживает здоровье кишечника. Клетчатка также создает чувство сытости, помогая контролировать аппетит. В отличие от муки, которая практически не влияет на уровень клетчатки, соус из льняного семени насыщает блюдо полезными веществами.

Кроме того, использование льняного соуса придает гуляшу уникальный ореховый вкус . Он не сгорает под воздействием высоких температур, как мука, и может стать настоящей кулинарной находкой для тех, кто искал ей замену.

Такой вариант превращает привычный рецепт в более здоровый и интересный, где каждый ингредиент не только радует вкусом, но и заботится о здоровье.

Как приготовить гуляш без муки?

Для приготовления гуляша без муки фудблогер Анна Зиск  (jedz.pysznie в Instagram) использовала всего 2 ингредиента:

  • льняные семечки,
  • молоко.

Процесс готовки она продемонстрировала в одном и видеороликов в несколько шагов:

  1. Сначала перемелите семечки льня в чаше блендере (можно воспользоваться и кофемолкой).
Фото: Anna Zyśk
Фото: Anna Zyśk
  1. Смешайте молотые семечки с молоком.
Фото: Anna Zyśk
Фото: Anna Zyśk
  1. Затем влейте содержимое в готовящийся гуляш и прогревайте, пока соус не загустеет. Делайте это на том же этапе, как и в случае приготовления с мукой.
Фото: Anna Zyśk
Фото: Anna Zyśk

Гуляш без муки готов!

Ранее Telegraf.news писал о том, что гуляш обычно состоит из мяса, лука и перца. Его можно подавать как отдельно, так и с картофелем и другими блюдами. Рецепт очень простой, однако многие люди при приготовлении допускают две большие ошибки. Очень важно налить правильную воду и добавить один ингредиент в нужный момент.

Эти две ошибки делают мясо для гуляша жестким. Как исправить?