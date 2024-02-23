Как приготовить зефир в микроволновке? Весь процесс займет всего 5 минут

Опубликовано: 23.02.2024 11:19 , Обновлено: 23.02.2024

Зефир — нежная, воздушная и ароматная сладость, которая буквально тает во рту. Обычно приготовить это лакомство не так уж и просто. Но если у вас есть микроволновка, предлагаем удивительный и невероятно легкий рецепт. Сделанные из яичных белков, этот пушистый, бархатистый зефир удивит вас своей вкусностью. Идеальный вариант для быстрого десерта, здорового перекуса или легкого полдника.

Этот зефир, приготовленный из яичных белков и подсластителя, - настоящий кулинарный шедевр. Он не только очень прост в приготовлении, но и радует своей нежной и мягкой текстурой, напоминающей пену. Добавление подсластителя делает лакомство низкокалорийным, обеспечивая идеальную сладость без лишних калорий.

Приготовление этого зефира занимает всего несколько минут, что делает его идеальным выбором для быстрого перекуса или десерта.

Ингредиенты:

яичный белок 3 шт. (105 г);

любой подсластитель 4 ст. л. (40 г);

соль.

Приготовление:

Вымойте и высушите яйца, затем отделите белки от желтков, стараясь, чтобы в белки не попало ни капли желтка (желтки используйте в другом блюде). Взбейте яичные белки со щепоткой соли до крепкой пены, постепенно добавляя подсластитель и взбивая до его растворения.

Выложите порции яичных белков на бумагу для выпечки, сохраняя промежутки, и поставьте в микроволновую печь на 30 секунд - 1 минуту, пока смесь не схватится и не поднимется. Переложите готовый зефир в миску и продолжайте процесс, пока не израсходуете все яичные белки.

Подавайте теплыми или холодными.

[info_b]Микроволновые печи — более быстрая и зачастую более простая альтернатива традиционному приготовлению пищи. Мнения по поводу приготовления или разогрева пищи в микроволновой печи разделились. Однако, по данным, в частности, Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), использование микроволновых печей совершенно безопасно. Что касается потерь пищевой ценности блюд, приготовленных в микроволновой печи, они сопоставимы с потерями при стандартных методах термической обработки.[/info_b]

Ранее Телеграф писал, как приготовить торт без выпечки за 10 минут?

Как приготовить торт без выпечки за 10 минут? Подавать можно будет уже через час