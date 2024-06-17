Как приготовить яблочный... суп? Простой рецепт идеального летнего обеда

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Опубликовано: 17.06.2024 15:22 , Обновлено: 17.06.2024

Ищете вдохновение для летнего обеда? Откройте для себя этот рецепт яблочного супа. Возможно, это блюдо кажется немного экстравагантным, но его вкус порадует всех в доме. Приготовьте его и убедитесь в этом.

Это блюдо он идеально подойдет для летнего обеда, ведь оно насыщает и освежает. По приведенному ниже рецепту суп приготовить очень просто. Это не займет у вас много времени.

К слову, такой суп можно подавать с макаронами или в холодном виде с гренками.

Ингредиенты

1 кг спелых и сладких яблок;

6 стаканов воды;

½ ст. ложки картофельной муки;

5 столовых ложек сахара;

180 г 18% сметаны (можно заменить натуральным йогуртом);

лимонная цедра или чайная ложка сока лимона;

корица.

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Приготовление яблочного супа

Вариант №1

Тщательно вымойте яблоки, но не очищайте их от кожуры. Удалите только сердцевину и разрежьте на восемь частей.

Положите их в кастрюлю вместе с ошпаренной лимонной цедрой или соком лимона. Залейте ингредиенты кипятком и варите под крышкой, пока яблоки не станут мягкими.

После приготовления перемешайте ингредиенты, добавьте сахар и немного корицы. Доведите смесь до кипения и загустите мукой (смешайте ее с небольшим количеством холодной воды в отдельной миске). В конце добавьте сметану и перемешайте.

Вариант №2

Разрежьте яблоки на четвертинки, удалите семена, затем разрежьте четвертинки на более мелкие кусочки.

Положите в кастрюлю, залейте водой так, чтобы она покрыла фрукты, варите примерно 7–10 минут, пока фрукты не станут мягкими и не начнут разваливаться.

Дать остыть, протрите, например, деревянной палочкой через дуршлаг (чтобы яблоки остались кусочками), на дуршлаге должна остаться только яблочная кожура.

Приправьте корицей и добавьте сахар. Готовый суп можно разлить по банкам и хранить в холодильнике 2–3 дня.

Перед подачей смешайте суп со сметаной и подогрейте на медленном огне, не кипятите.

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