Как приготовить яблочный... суп? Простой рецепт идеального летнего обеда
Ищете вдохновение для летнего обеда? Откройте для себя этот рецепт яблочного супа. Возможно, это блюдо кажется немного экстравагантным, но его вкус порадует всех в доме. Приготовьте его и убедитесь в этом.
Это блюдо он идеально подойдет для летнего обеда, ведь оно насыщает и освежает. По приведенному ниже рецепту суп приготовить очень просто. Это не займет у вас много времени.
К слову, такой суп можно подавать с макаронами или в холодном виде с гренками.
Ингредиенты
- 1 кг спелых и сладких яблок;
- 6 стаканов воды;
- ½ ст. ложки картофельной муки;
- 5 столовых ложек сахара;
- 180 г 18% сметаны (можно заменить натуральным йогуртом);
- лимонная цедра или чайная ложка сока лимона;
- корица.
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Приготовление яблочного супа
Вариант №1
Тщательно вымойте яблоки, но не очищайте их от кожуры. Удалите только сердцевину и разрежьте на восемь частей.
Положите их в кастрюлю вместе с ошпаренной лимонной цедрой или соком лимона. Залейте ингредиенты кипятком и варите под крышкой, пока яблоки не станут мягкими.
После приготовления перемешайте ингредиенты, добавьте сахар и немного корицы. Доведите смесь до кипения и загустите мукой (смешайте ее с небольшим количеством холодной воды в отдельной миске). В конце добавьте сметану и перемешайте.
Вариант №2
Разрежьте яблоки на четвертинки, удалите семена, затем разрежьте четвертинки на более мелкие кусочки.
Положите в кастрюлю, залейте водой так, чтобы она покрыла фрукты, варите примерно 7–10 минут, пока фрукты не станут мягкими и не начнут разваливаться.
Дать остыть, протрите, например, деревянной палочкой через дуршлаг (чтобы яблоки остались кусочками), на дуршлаге должна остаться только яблочная кожура.
Приправьте корицей и добавьте сахар. Готовый суп можно разлить по банкам и хранить в холодильнике 2–3 дня.
Перед подачей смешайте суп со сметаной и подогрейте на медленном огне, не кипятите.
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