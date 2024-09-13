Как приготовить варенье из груш и белого шоколада? Этот домашний десерт станет хитом в зимний сезон

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Опубликовано: 13.09.2024 15:55 , Обновлено: 13.09.2024

Прилавки магазинов сегодня пестрят изобилием всевозможных джемов, но едва ли их вкус и качество могут сравниться с вареньем, приготовленным собственными руками. Такой домашний суперфуд гораздо полезнее покупных аналогов и позволяет растянуть удовольствие от потребление любимых плодов из сада надолго. Одним из фруктов, который часто вырастает в большом достатке у белорусов, является груша. Этот ароматный и сладкий плод - идеальный компонент для варенья. Приготовить его можно по-разному, но мы предлагаем рецепт с добавлением какао. Такое варенье а-ля "Нутелла" точно не оставит вас равнодушными.

Осенью и зимой, когда хочется сладкого, всегда хорошо иметь под рукой что-то, что сможет утолить эту “жажду”. Именно поэтому припасённые баночки вкусного домашнего варенья всегда найдут своё применение.

Такой домашний суперфуд часто выступает в качестве приятной замены многим поднадоевшим сладким “намазкам” и пастам из магазина. Самое главное - найти идеальный рецепт для приготовления такого лакомства. Один из неизбитых и свежих вариантов - грушевое варенье с белымм шоколадом.

Сочетание фруктов и шоколада - практически всегда выигрышная комбинация. А в купе со знанием, что в составе варенья не будет ничего лишнего, такой десерт становится просто идеальным лакомством на все случаи жизни.

Варенью из груш с белым шоколадом может найти много применений на кухне. Оно прекрасно сочетается с блинами, оладьями, бутербродами, тортами и другими десертами. Чем ярче ваша фантазия, тем креативнее рецепты использования грушево-шоколадного варенья. Вот как его приготовить.

Рецепт грушево-шоколадного варенья

Одним из ингредиентов грушевого варенья с шоколадом является ваниль. Лучше всего использовать мякоть стручка ванили, но можно добавить и экстракт. В случае второго варианта добавляйте ваниль на второй день, непосредственно перед заливкой варенья в банки.

Ингредиенты:

1 кг груш,

полстакана сахара (в зависимости от ваших предпочтений, белый шоколад сладкий, поэтому можно добавить меньше),

сок половины лимона,

1 стручок ванили,

200 г белого шоколада.

Приготовление:

Очистите груши и удалите сердцевину. Затем нарежьте их кубиками и бросьте в кастрюлю с лимонным соком, сахаром и ванилью. Отставьте на полчаса. Затем доведите все до кипения и варите, пока груши не станут мягкими и не выпарится часть сока. К тёплым грушам добавьте белый шоколад, поставьте все это на огонь и тщательно перемешайте, чтобы шоколад растопился. Отставьте кастрюлю в сторону, чтобы содержимое остыло, а затем поставьте её в холодильник на ночь. На следующий день снова все прокипятите, чтобы фрукты полностью разварились. Теплый грушево-шоколадный джем разложите по банкам и пастеризуйте в теплой воде около 20 минут. Готовые банки закрутите и оставьте на ночь в перевернутом виде, чтобы они остыли. Хранитк в тёмном и сухом месте.

Ранее Telegraf.news предлагал опробовать рецепт сливово-шоколадного варенья. Это лакомство может покорить сердца даже самых преданных ценителей шоколадной пасты. Попробуйте приготовить сливовое варенье с какао и ксилитом вместо сахара. Такая домашняя “Нутелла” станет полезной и не менее вкусной альтернативой ореховой пасты.

Как приготовить домашнюю «Нутеллу»? Это варенье из слив затмит шоколадную пасту