Ларек "Хутка смачна" заметили на космической станции

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Опубликовано: 11.11.2022 10:30 , Обновлено: 11.11.2022

Киоск легендарной белорусской сети быстрого питания "Хутка смачна" появился на анимационной оупенсорсной космической станции в Интернете.

Дело в том, что в Сети есть проект Floor796, “постоянно расширяющаяся анимационная сцена”, на которой изображена жизнь 796 этажа огромной космической станции.

Так вот там и появился киоск “Хутка смачна”. Отыскать его среди множества сюжетов не так просто. Но вы можете попробовать, пройдя по этой [link href=“https://floor796.com/” rel=“noopener” target=“_blank”] ссылке [/link].

https://twitter.com/electropastuh/status/1590784063350407168?t=hnSw-5rf5gdiKYcm2zhS3A&s=19

Впрочем, там ещё можно найти поезд белорусского метро, кафе “Чарка і шкварка”, рассказали внимательные пользователи Twitter.

“Цель проекта — создать настолько огромную анимацию, насколько это возможно, с множеством отсылок к фильмам, играм, аниме и мемам”, - говорят создатели. Все сцены рисуются в специальном online редакторе прямо в браузере.