"Им хоть бы хны, бессмертные" - Белорусские грибники показали, что собирают в лесах, невзирая на засуху

Опубликовано: 06.09.2024 11:35 , Обновлено: 06.09.2024

На конец августа и начало сентября в Беларуси установилась аномально засушливая погода, которая, кажется, не даёт никакой возможности для роста грибов. Однако некоторые "тихие охотники" не сидят на месте и продолжают ходить в разведку. Оказалось, что, невзирая на долгое отсутствие дождей, грибы в лесах по-прежнему можно найти. Посмотрели, какими находками хвастались белорусы в первую неделю сентября.

Как известно, для того чтобы грибы “пошли” нужны тепло и дожди. Если с первым пунктом нет никаких проблем, то дождей во многих регионах белорусы не видели уже давно. Тем не менее отчаянные грибники не оставляют попыток отыскать что-то в лесах. И на удивление, находят.

Одним из грибов, которого не пугает жара, стал подосиновик. Свои находки показали “тихие охотники” во многих регионах Беларуси.

Так, например, об их присутствии в лесах под Минском сообщил грибник и администратор паблика «Грибных войск» Александр Шевцов. Он поделился видеороликом в сообществе в социальной Сети “ВКонтакте”.

“Буквально минут 15 на проверку этого подосинового места… Сегодня 8. Как-то так. Растут, родимые”, - рассказал грибник об обстановке на столбцовском направлении 5 сентября.

К слову, несколькими днями ранее он также наведывался на своё место и тогда собрал 20 подосиновиков.

“Безудержно растут на одном и том же месте. Мы их выкручиваем-выкручиваем, а им хоть бы хны, бессмертные”, - рассказывал грибник.

Фотографиями молодых подосиновиков, найденных в черте Гомеле 5 сентября, поделился ещё один грибник.

Фото: паблик "Грибы: Грибные войска Беларуси"

“Собираю в низине на участке 100 на 50 метров, 20 минут сбора и домой, на другие локации смысла идти нету из за жаркой погоды ничего не растет.

Некоторым грибникам даже посчастливилось найти несколько белых грибов. Такой находкой похвасталась 5 сентября жительница Молодечненского района.

Фото: паблик "Грибы: Грибные войска Беларуси"

Фото: паблик "Грибы: Грибные войска Беларуси"

Фото: паблик "Грибы: Грибные войска Беларуси"

Фото: паблик "Грибы: Грибные войска Беларуси"

Фото: паблик "Грибы: Грибные войска Беларуси"

Фото: паблик "Грибы: Грибные войска Беларуси"

Фото: паблик "Грибы: Грибные войска Беларуси"

Фото: паблик "Грибы: Грибные войска Беларуси"

















“Всё таки высыпали мои любимые недоеденные червяками грибочки. Не массово, единично. Малышей особо не наблюдалось, но в количестве 15 шт принесены домой. Ну и за компанию немного лисичек, несколько подосиновиков, чёрных груздей - тоже поштучно, не массово. Ещё парочка зонтиков и один единственный шампиньон”, - рассказала об обстановке и показала свои находки грибник.

Своим урожаем, собранным 4 сентября, делился и другой житель Минской области. Он отметил, что продолжает собирать подосиновики, хотя и натыкается на большое количество старых.

Фото: паблик "Грибы: Грибные войска Беларуси"

Также в Минской области собирали немало и белых грибов 4 сентября. Среди них есть и молодые экземпляры.

Фото: паблик "Грибы: Грибные войска Беларуси"

А это грибы, собранные в черте Гомеля в тот же день.

Фото: паблик "Грибы: Грибные войска Беларуси"

В начале месяца некоторые грибники отмечали обилие золотистых боровиков в лесах Минском районе. Канадский “захватчик”, по наблюдениям грибников, растёт невзирая на жару.

Ранее Telegraf.news писал о том, что обилие грибов в нынешнем году и масштабы, с которыми некоторые белорусы их собирают, начали начали пугать опытных грибников. В погоне за лесным урожаем некоторые белорусы начали буквально выгребать леса и подстилку, оставляя огромные проплешины. Опытный грибник Александр Жук пожаловался на “варварский” сбор грибов и рассказал, чем оборачивается такая “тихая охота” для лесов.

Грибник обратился к белорусам с мольбой не совершать «варварскую» ошибку