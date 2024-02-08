Как белорусам самим приготовить нашумевший "котопудинг"? Понадобится всего четыре простых ингредиента

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Опубликовано: 08.02.2024 10:30 , Обновлено: 28.02.2024

А вы знали, что нашумевшее в социальных сетях блюдо с названием "котопудинг" можно приготовить самостоятельно? Причем на него не потребуется много времени и усилий. Всего лишь 4 простых ингредиента — и можно наслаждаться сладким десертом.

“Котопудинг” — лакомство, которое недавно стало очень популярным на различных интернет-платформах среди белорусов. В первую очередь блюдо привлекает своей необычной и милой формой. Но и на вкус оно понравилось многим.

На самом деле, это панакота (панна-котта) — знаменитый десерт итальянской кухни на основе сливок, сахара, желатина и ванили. Именно эти ингредиенты вам и понадобятся.

Но как быть с формочкой? Оказывается, ее можно купить в популярных маркетплейсах (таких как Aliexpress, Wildberries и Ozon). Называется “силиконовая форма кота для выпечки/желе/пудинга). Однако если вы просто хотите попробовать десерт, подойдет абсолютно любая. Можно использовать даже миску.

Ингредиенты:

желатин — 10 гр;

молоко — 100 мл;

сливки — 50 мл;

какао — 1 ст.л.

Способ приготовления:

Замочите желатин в воде. В кастрюлю налейте молоко и сливки. Нагрейте до 80 градусов (не доводя до кипения). Добавьте какао и желатин. Перемешайте до полного растворения. Вылейте смесь в форму и поставьте в холодильник до застывания.

“Котопудинг” будет готов через несколько часов.

[info_b]Кстати, вместо какао можно добавить корицу, ванилин, мед или другие ингредиенты. Экспериментируйте. [/info_b]

А где в Беларуси купить “котопудинг”?

Ранее Телеграф писал, что купить такой десерт могут жители Минска и Витебска. Столичное заведение также продает это лакомство на вынос, но заранее предупреждает о том, что при его транспортировке следует проявлять особую осторожность, чтобы не повредить его уникальную форму.

В белорусских кафе начали подавать «самый вирусный десерт интернета». Где и по чём попробовать «котопудинг»?