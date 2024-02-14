Как белорусам приготовить соус барбекю дома? Вот из чего он состоит
Ароматные соусы могут полностью изменить вкус ваших любимых блюд. Именно так обстоит дело с соусом барбекю, который является идеальным дополнением к мясу, картофелю или салатам. Вы должны знать, как его приготовить, чтобы похвастаться своим мастерством перед близкими и устроить им настоящий праздник вкуса. Что понадобится?
Соус барбекю - надежное дополнение к запеченному, жареному и приготовленному на гриле мясу. Его также подают к овощам и салатам. Его точное происхождение неизвестно. Существует лишь версия, что он мог появиться в XVII веке, во времена основания первых американских колоний. С тех пор мы не раз слышали о нем.
Как приготовить соус барбекю?
В разных регионах соус для барбекю готовят по-разному. Наиболее характерным является соус, пришедший к нам из Техаса.
Согласно классическому рецепту вам понадобится:
- кетчуп;
- вустерский соус (его продают в белорусских гипермаркетах);
- масло;
- коричневый сахар (впрочем, его можно заменить обычным);
- горчица;
- лук;
- чеснок;
- яблочный уксус;
- паприка;
- перец.
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Чем заменить вустерский соус? Ни один ингредиент не даст такого же вкуса. Но можно попробовать вместо него:
- бальзамический уксус;
- тертые кислые ягоды;
- соевый соус.
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Как приготовить соус барбекю? Это очень просто! Соедините все ингредиенты в небольшой кастрюле и варите на медленном огне в течение 15 минут. Соус должен загустеть, а сахар - раствориться.
Если вы заметили, что консистенция слишком жидкая, варите его еще 5 минут. Оставьте соус остывать и наслаждайтесь!
Самый простой рецепт
Но есть рецепты и попроще. Для этого вам понадобятся:
- растительное масло - 50 гр;
- сахар - 50 гр;
- томатная паста - 200 гр;
- вода - 300 гр;
- соль - 5 гр;
- хлопья чили - 1 гр;
- паприка копчёная - 15 гр;
- лук репчатый - 150 гр.
Способ приготовления смотрите в видео.
С чем подавать соус барбекю?
Ароматный соус барбекю идеально подходит в качестве дополнения ко многим блюдам, в том числе:
- мясо на гриле - жареное или запеченное мясо прекрасно сочетается с терпким соусом барбекю;
- картофель;
- бургеры;
- тако или тортильи.
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