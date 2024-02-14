Как белорусам приготовить соус барбекю дома? Вот из чего он состоит

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Опубликовано: 14.02.2024 11:43 , Обновлено: 13.02.2024

Ароматные соусы могут полностью изменить вкус ваших любимых блюд. Именно так обстоит дело с соусом барбекю, который является идеальным дополнением к мясу, картофелю или салатам. Вы должны знать, как его приготовить, чтобы похвастаться своим мастерством перед близкими и устроить им настоящий праздник вкуса. Что понадобится?

Соус барбекю - надежное дополнение к запеченному, жареному и приготовленному на гриле мясу. Его также подают к овощам и салатам. Его точное происхождение неизвестно. Существует лишь версия, что он мог появиться в XVII веке, во времена основания первых американских колоний. С тех пор мы не раз слышали о нем.

Как приготовить соус барбекю?

В разных регионах соус для барбекю готовят по-разному. Наиболее характерным является соус, пришедший к нам из Техаса.

Согласно классическому рецепту вам понадобится:

кетчуп;

вустерский соус (его продают в белорусских гипермаркетах);

масло;

коричневый сахар (впрочем, его можно заменить обычным);

горчица;

лук;

чеснок;

яблочный уксус;

паприка;

перец.

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Чем заменить вустерский соус? Ни один ингредиент не даст такого же вкуса. Но можно попробовать вместо него:

бальзамический уксус;

тертые кислые ягоды;

соевый соус.

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Как приготовить соус барбекю? Это очень просто! Соедините все ингредиенты в небольшой кастрюле и варите на медленном огне в течение 15 минут. Соус должен загустеть, а сахар - раствориться.

Если вы заметили, что консистенция слишком жидкая, варите его еще 5 минут. Оставьте соус остывать и наслаждайтесь!

Самый простой рецепт

Но есть рецепты и попроще. Для этого вам понадобятся:

растительное масло - 50 гр;

сахар - 50 гр;

томатная паста - 200 гр;

вода - 300 гр;

соль - 5 гр;

хлопья чили - 1 гр;

паприка копчёная - 15 гр;

лук репчатый - 150 гр.

Способ приготовления смотрите в видео.

С чем подавать соус барбекю?

Ароматный соус барбекю идеально подходит в качестве дополнения ко многим блюдам, в том числе:

мясо на гриле - жареное или запеченное мясо прекрасно сочетается с терпким соусом барбекю;

картофель;

бургеры;

тако или тортильи.

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