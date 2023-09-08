Кабачки по-мексикански. Попробуйте вездесущий овощ в новом образе в виде пикантной закатки
Все ещё не раздали свои кабачки родственникам, друзьям и малознакомым людям? Не знаете, чтобы ещё с ними сделать? Кабачки по-мексикански – отличная идея для маринада на зиму. Сезонные овощи в таком антураже имеют прекрасный вкус. Рецепт простой, подходит для ужинов, закусок и салатов.
Кабачки по-мексикански – это не что иное, как сочетание свежих сезонных овощей и маринада на основе помидоров и ароматных специй. Приготовленное таким способом лакомство получается немного острым, все потому что в состав обязательно должны входить чеснок, паприка, перец чили и уксус. Сочетание этих ингредиентов идеально в качестве дополнения к бутерброду, салату, соусу или самостоятельной пикантной закуски.
Как приготовить
Ингредиенты:
- 2 кг кабачков,
- 2 помидора,
- головка чеснока,
- 250 г сахара,
- 50 мл рапсового масла,
- 200 мл 9% спиртового уксуса,
- чайная ложка острой паприки,
- чайная ложка сладкой паприки,
- 10 г соли.
Способ приготовления:
Тщательно промойте кабачки в холодной воде. Нарезаем овощ тонкими ломтиками или брусочками.
Соединяем овощ с измельченным чесноком, солью, сладким и острым перцем. Оставьте все в большой миске минимум на два часа – тогда кабачки пустят сок и пропитаются ароматом от специй.
Тем временем смешайте помидоры с сахаром и уксусом.
Кабачки, соединенные с томатной мякотью, разложите в стерилизованные банки. Наконец, добавьте столовую ложку масла в каждую ёмкость.
Плотно закройте банки и пастеризуйте их в кипящей воде 10 минут.
Приготовленные таким образом кабачки по-мексикански готовы к хранению, наслаждайтесь!
Мексика - родина кабачков?
Кстати, кабачки, также известные как цуккини, происходят из Центральной и Южной Америки, где они культивировались уже более 7 тысяч лет назад. Они были одними из первых овощей, которые были выращены в Северной Америке еще до прибытия европейцев.
В Европе кабачки были введены в обиход в XVI веке испанскими завоевателями, а затем распространились во всем мире. В США они стали популярными в начале XX века, и с тех пор стали одним из самых распространенных овощей в стране.
Кабачки являются частью семейства тыквенных, которое также включает в себя тыквы, арбузы и дыни. Они могут быть зеленого, желтого или белого цвета, и используются в различных блюдах, таких как салаты, супы, запеканки и жареные кабачки.
Кабачки богаты витаминами A и С, калием, магнием и другими питательными веществами, и являются низкокалорийным продуктом, что делает их популярным выбором для людей, следящих за своей диетой.
Сегодня кабачки выращиваются во всем мире и являются одним из самых распространенных овощей в мире. Они используются в различных кухнях, и их популярность только увеличивается с каждым годом.
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