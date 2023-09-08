Кабачки по-мексикански. Попробуйте вездесущий овощ в новом образе в виде пикантной закатки

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Опубликовано: 08.09.2023 14:07 , Обновлено: 09.09.2023

Все ещё не раздали свои кабачки родственникам, друзьям и малознакомым людям? Не знаете, чтобы ещё с ними сделать? Кабачки по-мексикански – отличная идея для маринада на зиму. Сезонные овощи в таком антураже имеют прекрасный вкус. Рецепт простой, подходит для ужинов, закусок и салатов.

Кабачки по-мексикански – это не что иное, как сочетание свежих сезонных овощей и маринада на основе помидоров и ароматных специй. Приготовленное таким способом лакомство получается немного острым, все потому что в состав обязательно должны входить чеснок, паприка, перец чили и уксус. Сочетание этих ингредиентов идеально в качестве дополнения к бутерброду, салату, соусу или самостоятельной пикантной закуски.

Новость Телеграф

Как приготовить

Ингредиенты:

2 кг кабачков,

2 помидора,

головка чеснока,

250 г сахара,

50 мл рапсового масла,

200 мл 9% спиртового уксуса,

чайная ложка острой паприки,

чайная ложка сладкой паприки,

10 г соли.

Способ приготовления:

Тщательно промойте кабачки в холодной воде. Нарезаем овощ тонкими ломтиками или брусочками.

Соединяем овощ с измельченным чесноком, солью, сладким и острым перцем. Оставьте все в большой миске минимум на два часа – тогда кабачки пустят сок и пропитаются ароматом от специй.

Тем временем смешайте помидоры с сахаром и уксусом.

Кабачки, соединенные с томатной мякотью, разложите в стерилизованные банки. Наконец, добавьте столовую ложку масла в каждую ёмкость.

Плотно закройте банки и пастеризуйте их в кипящей воде 10 минут.

Приготовленные таким образом кабачки по-мексикански готовы к хранению, наслаждайтесь!

Мексика - родина кабачков?

Кстати, кабачки, также известные как цуккини, происходят из Центральной и Южной Америки, где они культивировались уже более 7 тысяч лет назад. Они были одними из первых овощей, которые были выращены в Северной Америке еще до прибытия европейцев.

В Европе кабачки были введены в обиход в XVI веке испанскими завоевателями, а затем распространились во всем мире. В США они стали популярными в начале XX века, и с тех пор стали одним из самых распространенных овощей в стране.

Кабачки являются частью семейства тыквенных, которое также включает в себя тыквы, арбузы и дыни. Они могут быть зеленого, желтого или белого цвета, и используются в различных блюдах, таких как салаты, супы, запеканки и жареные кабачки.

Кабачки богаты витаминами A и С, калием, магнием и другими питательными веществами, и являются низкокалорийным продуктом, что делает их популярным выбором для людей, следящих за своей диетой.

Сегодня кабачки выращиваются во всем мире и являются одним из самых распространенных овощей в мире. Они используются в различных кухнях, и их популярность только увеличивается с каждым годом.

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