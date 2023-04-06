Как белорусам сделать бульонные кубики в домашних условиях? Нашли два способа

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Опубликовано: 06.04.2023 13:27 , Обновлено: 16.07.2024

Бульонные кубики могут обогатить вкус различных блюд. Но покупные никогда не сравнятся со вкусом настоящего, домашнего супа. Хотя они очень нужны, когда у вас нет времени варить долго варить бульон. Однако вы можете самостоятельно приготовить кубики. Так вы точно будете знать, что находится в их составе. Мы предлагаем два способа.

Для чего использовать домашние бульонные кубики?

Домашние бульонные кубики — это, прежде всего, отличное дополнение к супам, но не только.

Добавляйте их в соусы, рагу, тушеные овощи, а также в жаркое. Тем более что домашние кубики можно приготовить с самыми разными вкусами: куриным, говяжьим, овощным, грибным, рыбным.

Совет: бульонные кубики — это отличный способ не тратить продукты впустую: сделайте их, когда у вас слишком много бульона, осталась вода после замачивания или варки грибов, или есть неиспользованные овощи.

Как быстро сделать бульонные кубики в домашних условиях?

Это один из самых простых способов: сварите куриный, говяжий, овощной или грибной бульон и уварите его в десять раз. Что это значит? Если у вас получилось 2 литра домашнего бульона, варите его на медленном огне, пока не останется 200-300 мл жидкости. Тогда он будет густой, а если с мясом, то еще и слегка липкий.

Затем разлейте еще теплый бульон по формочкам для льда. Охладите и поставить в морозилку. Когда кубики замерзнут, переложите их в герметичный пакет или контейнер, храните в морозильной камере и используйте по мере необходимости.

Как сделать кубики из тушеных овощей?

Чтобы сделать твердые и ароматные овощные кубики, которые будут хорошо сочетаться с супами, соусами и жаркое, вам понадобятся:

овощи (например, морковь, сельдерей, петрушка).

лук;

чеснок;

ваши любимые специи;

сливочное или оливковое масло.

Натрите овощи (морковь, сельдерей и петрушку), мелко нарежьте лук и чеснок. Разогрейте масло в сковороде, бросьте сначала лук и чеснок, затем остальные овощи и специи (не забудьте добавить соль и перец).

Когда овощи размягчатся, смешайте все до однородности и переложите в лоток для кубиков льда. Когда смесь остынет, поместите ее в морозильную камеру.