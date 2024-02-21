Из чего делают глазированные сырки на самом деле? Вот как просто приготовить их дома

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Опубликовано: 21.02.2024 07:15 , Обновлено: 28.02.2024

Шоколадные, карамельные, солёные и острые — разнообразие глазированных сырков в магазинах не может не радовать любителей этого вкусного лакомства. Родители покупают их детям и сами с удовольствием едят сырки, считая их полезным перекусом. Разобрались, что в составе глазированных сырков и так ли они полезны на самом деле.

Состав глазированных сырков

Глазированные сырки — это популярный продукт, который часто можно встретить на полках магазинов. Они представляют собой творожные брусочки, покрытые шоколадной глазурью.

Состав глазированных сырков может варьироваться, но в среднем он включает в себя следующие ингредиенты:

Творог . Это основной ингредиент глазированных сырков. Он содержит большое количество белка, кальция и других полезных для организма веществ. Творог обычно используется в виде творожной массы, которая может быть приготовлена из свежего творога или из сухого творога, смешанного с молоком или сливками.

. Это основной ингредиент глазированных сырков. Он содержит большое количество белка, кальция и других полезных для организма веществ. Творог обычно используется в виде творожной массы, которая может быть приготовлена из свежего творога или из сухого творога, смешанного с молоком или сливками. Сахар или подсластители . Это добавки, которые придают глазированным сыркам сладкий вкус. Количество сахара может варьироваться в зависимости от производителя и конкретного продукта.

. Это добавки, которые придают глазированным сыркам сладкий вкус. Количество сахара может варьироваться в зависимости от производителя и конкретного продукта. Шоколадная глазурь . Она используется в качестве внешнего покрытия и придаёт глазированным сыркам их характерный внешний вид и вкус. Глазурь обычно состоит из тёмного или белого шоколада, сахара и сливочного масла. Вместо шоколадной глазури может использоваться карамель — сладкая или солёная.

. Она используется в качестве внешнего покрытия и придаёт глазированным сыркам их характерный внешний вид и вкус. Глазурь обычно состоит из тёмного или белого шоколада, сахара и сливочного масла. Вместо шоколадной глазури может использоваться карамель — сладкая или солёная. Добавки . Некоторые производители добавляют в сырки различные добавки, такие как изюм, орехи, кокосовую стружку, ягодные джемы, печенье, какао и варёную сгущёнку, чтобы придать им дополнительный вкус и текстуру.

. Некоторые производители добавляют в сырки различные добавки, такие как изюм, орехи, кокосовую стружку, ягодные джемы, печенье, какао и варёную сгущёнку, чтобы придать им дополнительный вкус и текстуру. Загустители . Их добавляют для придания глазированным сыркам более плотной и стабильной текстуры. Они могут включать в себя крахмал, желатин или другие вещества.

. Их добавляют для придания глазированным сыркам более плотной и стабильной текстуры. Они могут включать в себя крахмал, желатин или другие вещества. Консерванты и стабилизаторы . Они используются для продления срока годности продукта и сохранения его текстуры.

. Они используются для продления срока годности продукта и сохранения его текстуры. Ароматизаторы . Это добавки, которые придают глазированным сыркам определённый вкус и аромат. Они могут включать в себя ваниль, какао или другие подобные вещества.

. Это добавки, которые придают глазированным сыркам определённый вкус и аромат. Они могут включать в себя ваниль, какао или другие подобные вещества. Пищевые красители . Некоторые производители добавляют красители, чтобы придать сыркам более привлекательный внешний вид. Они могут быть натуральными или искусственными.

Важно отметить, что состав глазированных сырков может варьироваться в зависимости от производителя и конкретного продукта. Некоторые производители используют только натуральные ингредиенты, и такие сырки хранятся в холодильнике не более 72 часов.

Другие могут использовать дешёвые заменители натуральных продуктов и консерванты для увеличения срока годности сырков. Поэтому всегда нужно внимательно изучать этикетку продукта перед его покупкой.

Как делают глазированные сырки на заводах?

Процесс производства глазированных сырков включает несколько этапов.

Подготовка сырья. Творог или творожная масса смешиваются с сахаром, ванилью и другими добавками (например, изюмом, кусочками шоколада, орехами) для получения однородной массы.

Формование. Полученная масса формуется в цилиндрические или прямоугольные формы.

Охлаждение. Формы с творожной массой помещаются в холодильник для охлаждения и затвердевания.

Покрытие глазурью. Охлаждённые сырки покрываются шоколадной глазурью. Для этого они могут быть погружены в глазурь или покрыты глазурью с помощью специального оборудования.

Охлаждение. После покрытия глазурью сырки снова помещаются в холодильник для затвердевания глазури.

Упаковка. Готовые глазированные сырки упаковываются в индивидуальные упаковки для защиты от внешних воздействий и сохранения свежести.

Полезны ли глазированные сырки?

Глазированные сырки часто употребляют в качестве перекуса или десерта. Считается, что это полезный продукт, богатый белком и кальцием. Но так ли это на самом деле?

Полезность глазированных сырков зависит от их состава. Если они содержат много сахара и вместо настоящего творога, молока или сливок в них используется творожная масса сомнительного качества, то они могут быть вредны для здоровья.

Чрезмерное потребление сахара может привести к различным проблемам со здоровьем, включая ожирение, диабет и кариес.

[info_b]Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует употреблять взрослому человеку с нормальным индексом массы тела не более 25 грамм сахара (примерно 6 чайных ложек) в день.[/info_b]

Недостаток белка может привести к различным негативным последствиям для здоровья: снижению иммунитета, потере мышечной массы, задержке роста у детей, нарушению обмена веществ, замедлению заживления ран и другим. По данным British Nutrition Foundation, взрослому человеку в день необходимо примерно 53 грамма белка. В 100 граммах творога содержится около 20 граммов белка, поэтому 2-3 глазированных сырка из настоящего творога вполне подходят в качестве вкусного и полезного источника белка.

Но полезными для организма будут сырки, в составе которых есть натуральный творог и небольшое количество сахара. Однако, как и с любым продуктом, важно употреблять их в умеренных количествах.

Как приготовить полезные глазированные сырки дома

Попробуйте приготовить глазированные сырки самостоятельно — сделать это не сложно, и вы можете использовать только натуральные продукты, в качестве которых уверены. Базовый рецепт в дальнейшем можно дополнять новыми ингредиентами и экспериментировать со вкусом сырков.

Ингредиенты:

творог — 350 г;

масло сливочное — 60 г;

сахарная пудра — 50-100 г;

любая добавка по желанию (орехи, кокосовая стружка, изюм, вареная сгущёнка, ягоды) — 50 г;

ванильный сахар —-50 г;

шоколад — 150-200 г;

масло растительное — 30 мл (2 ст. л.);

молоко или сливки — по необходимости.

Приготовление:

Соедините творог с сахарной пудрой, заранее размягчённым сливочным маслом, добавкой на ваш выбор и ванилином. Хорошенько смешайте ингредиенты и взбейте блендером или миксером до однородной массы. Творог должен получиться гладкой консистенции, без крупинок. Если масса получается слишком густой, добавьте немного молока или сливок.

Сформируйте сырки руками, при помощи пищевой плёнки или силиконовых формочек. Поставьте сырки охлаждаться в холодильник на 30-40 минут.

Растопите шоколад на водяной бане или в микроволновке, добавьте растительное масло и перемешивайте. Окуните творожные сырки в шоколадную глазурь при помощи вилки и выложите на решётку, чтобы стёк лишний шоколад.

Уберите сырки на 20-25 минут в холодильник, чтобы глазурь застыла.

Домашние глазированные сырки можно хранить в холодильнике не дольше двух дней.

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